Além de diretora de Marketing, Camille Lages é mãe e adora esportes radicais. Formanda em jornalismo, deixou a carreira na comunicação para assumir o cargo na Labet — um dos maiores laboratórios de exames toxicológicos da America Latina e um dos mais modernos do mundo. Confira sua trajetória na entrevista abaixo.

Como começou a sua carreira?

Comecei minha carreira estagiando como jornalista na TV Bandeirantes. Em seguida, ainda na TV, trabalhei em algumas produções independentes. Uma década depois, troquei a comunicação informativa pela persuasiva. Sou uma apaixonada pela comunicação e seu imenso poder. Costumo dizer que sou uma comunicóloga.

Explique como funciona e qual a finalidade de um laboratório toxicológico?

O exame toxicológico que realizamos na Labet é feito com amostras de cabelo ou pelos do corpo. A tecnologia utilizada tem a capacidade de detectar o uso recorrente de drogas com uma janela retroativa mínima de 90 dias. O objetivo do exame é identificar o indivíduo que faz uso de drogas regularmente e não quem consumiu algum tipo de droga nos últimos dias ou horas como é o caso do exame antidoping.

Qual o público que procura esse tipo de serviço?

Motoristas com carteiras de habilitação nas categorias C, D ou E, ou seja, caminhoneiros e condutores de veículos pesados como: ônibus e vans. De acordo com a Lei Federal 13.103, estes motoristas precisam ser testados na hora de renovarem suas habilitações e também nos processos pré-admissionais de empresas.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

As adversidades sempre existem, porém eu amo o que faço. Sempre amei, mesmo quando ralava muito para ganhar bem pouco. Sempre me senti muito gratificada por fazer o que realmente gosto. Aprendi que não existem vidas separadas do profissional e pessoal, somos apenas uma pessoa, com um CPF. Por exemplo, não desligo dos meus filhos quando estou trabalhando e, nem abandono minhas responsabilidades profissionais quando estou em momentos de lazer. Isso me faz ser muito feliz e realizada.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa.

Sendo metódica e disciplinada. Durmo e acordo cedo, aproveito a manhã para estar com meus filhos, jogar vôlei (minha cachaça) e chegar para trabalhar com muita disposição, depois de liberar muita ocitocina e endorfina. Sou uma amante desses dois hormônios e graças a eles tenho poucos momentos de estresse.

Qual o seu maior sonho?

O meu maior sonho é deixar meu legado para meus filhos: paz, bom caráter e lealdade.

Qual a sua maior conquista?

Estar na Labet desde o primeiro tijolo. Ter comandado o evento “The Use of Technology to Promote Road Safety – The Brazilian Experience”, na sede da ONU, a convite do ITTS (Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro) em Nova York, junto a Missão Brasil nas Nações Unidas. A cerimônia reuniu delegações de mais de 150 países – todos puderam ver e absorver os resultados apresentados, depois da obrigatoriedade do exame toxicológico no Brasil. Esse foi o trabalho mais importante que realizei em toda minha vida. Me orgulho muito de ter levado um case de sucesso brasileiro para o resto do mundo, os resultados positivos para toda sociedade brasileira obtidos com a política pública do exame toxicológico para motoristas profissionais.

Por fim, mas não o último, minha família, amigos, colegas de trabalho que realmente gostam de mim. Eu sou muito altruísta, conciliadora e motivadora. Por estes motivos tenho facilidade de manter as pessoas perto de mim. Gosto de gente! Para mim, é uma grande conquista receber um abraço carinhoso da moça que toma conta dos carros, em frente ao meu prédio, e ouvir dela que estou sumida. E que ela está com saudades de mim.

Livro, filme e mulher que admira?

Livro: Nas horas vagas eu gosto de ler livros relacionados à carreira, como “Lógica do Consumo – Verdades e Mentiras Sobre Por Que Compramos” e “Subliminar: Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas.”

Filme: “A Vida é Bela”, porque me faz lembrar o meu pai, ele sempre usava histórias lúdicas para me proteger.

Admiro algumas mulheres, mas dando exemplos bem distintos, considero muito a Maria Silvia Bastos (nossa Dama de Aço) e a moça que cuida dos carros na minha rua, pois de baixo de uma tempestade ou de um calor escaldante, ela está sempre com o mesmo sorriso e bom humor. Não sei o nome dela. Chamamos uma à outra de “lindona”. Nossos nomes viraram um pequeno detalhe.