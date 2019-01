Nossa Mulher Positiva é Bruna Saraiva Nasser, 29 anos, formada em Administração de Empresas pelo Insper. Atua desde 2011 no Grupo Habib’s (detentor das marcas Habibs, Ragazzo, Tendal Grill e Posto H’). Hoje é Diretora de Estratégia do Grupo, responsável pelas áreas de Gestão de Projetos, Inteligência Corporativa, Planejamento Estratégico e Negociações Comerciais. Atua também como Diretora Administrativa Financeira da ABF.

1. Como começou a sua carreira?

No final da faculdade de Administração no Insper, comecei minha carreira no programa de Trainee no Grupo Habib’s. Como trainee tive a oportunidade de atuar em diversas áreas desde a Universidade Habib’s, Recursos Humanos, Marketing, Finanças e Planejamento Estratégico, o que me deu uma visão completa do negócio e uma bagagem fundamental para que pudesse na época dar meu primeiro grande passo e me tornar Gerente de Projetos Corporativos.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Habib’s?

O Habib’s é um grupo que tem como missão promover acesso democrático a uma experiência de consumo diferenciada, com produtos de alta qualidade aos menos preços possíveis. Para que possamos entregar todos esses atributos temos um modelo de negócio bastante verticalizado, fazendo parte do nosso grupo diversas empresas, entre elas: laticínios, indústria de pães, sorvetes e centrais de produção distribuídas por todo o Brasil. Desta forma, conseguimos garantir a melhor qualidade, com produtos frescos e diariamente entregue aos restaurantes à custos super acessíveis. Nosso negócio baseia-se também na forte e constante expansão e para isso precisamos garantir os serviços mais rápidos, eficientes e diferenciados aos nossos franqueados e clientes, por isso nosso grupo conta também com empresas de engenharia e arquitetura, uma house de comunicação e até um call center que atende o Delivery e SAC de todos os restaurantes do Brasil. Essa verticalização e busca constate por eficiência com certeza é parte fundamental da nossa equação de sucesso e motivo que nos permite manter nosso DNA democrático e acessível desde nossa fundação há 30 anos.

3. Qual foi o momento mais dificil da sua carreira?

As dificuldades estão presentes em todos os momentos neste universo corporativo e de varejo. Tudo acontece muito rápido e a pressão é sempre alta. É um mercado extremamente competitivo, sensível e onde tudo pode mudar do dia pra noite. Saber lidar com esse ritmo e essa pressão quando se é jovem, se trabalha em uma empresa familiar e está iniciando uma carreira com certeza foi um grande desafio.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Manter um equilíbrio depende muito dos seus hábitos, da sua motivação e dos seus relacionamentos. Acredito que equilíbrio não significa necessariamente quantas horas por dia você trabalha ou tem de tempo livre para lazer. O equilíbrio é muito mais um estado de espírito e de mente. Para isso a primeira coisa é se sentir realizada com seu trabalho e o que faz. Desta forma mesmo com uma rotina profissional mais puxada ou em um momento que requer maior sacrifício pessoal me sinto motivada.

Outra coisa é entender que existe momento para tudo na vida. Hora de trabalhar, hora de curtir a família e amigos e hora de se dedicar para cuidar de si mesma. Tento aproveitar cada um desses momentos ao máximo, sejam eles mais ou menos frequentes. Tento colocar pequenas coisas na minha rotina semanal que tragam esse equilíbrio de mente – exercício físico, sair jantar só com meu marido, um encontro com amigos ou um almoço em família – Pequenos momentos que fazem toda a diferença!

Os relacionamentos também são super importantes para manter uma vida equilibrada. Compartilho minha paixão pelo que faço e meus sonhos com as pessoas que convivem comigo, isso faz com que me sinta apoiada e compreendida mesmo por amigos e familiares que tem rotinas e carreiras totalmente diferentes. Em momentos profissionais de maior stress ou demanda ter pessoas que respeitam o que você faz, pessoas divertidas e alegres ao seu lado faz toda a diferença!

5. Qual o seu maior sonho?

Tenho vários. Difícil escolher um só, pois não abro mão dos outros! Sonho em transformar o Grupo Habib’s em um grupo de força mundial. Sonho em ser uma executiva e empreendedora que inspira outras mulheres a conquistarem seu lugar nesse mundo empresarial. Sonho em construir uma família e ser mãe.

6. Qual a sua maior conquista?

Me considero abençoada pelas oportunidades que tive e tenho orgulho por ter trabalhado duro para tornar essas oportunidades em conquistas. Me sinto orgulhosa por ter conduzido tantos projetos importantes que transformaram a história da empresa que trabalho. Ter me tornado Diretora de Estratégia de um grupo de tanto sucesso aos 27 anos de idade foi com certeza uma grande conquista.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro- “O maior vendedor do mundo”, Og Mandino.

Mulher – minha mãe, que me ensinou que é possível ser doce, firme e batalhadora tudo ao mesmo tempo. Me ensinou a ouvir e aprender com os outros e a acreditar em mim mesma. Me ensina todos os dias que elegância e beleza vem de dentro. Dá um exemplo todos os dias de como equilíbrar a vida de ser mãe de 5 filhos e esposa dedicada, gerenciadora da casa e familia e mesmo assim manter sua individualidade e sonhos próprios.