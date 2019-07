Nossa Mulher Positiva é a fotografa Bruna Guerra. Formada em Marketing, Bruna nos conta como iniciou sua carreira na fotografia, e afirma que “a mulher ainda é muito subestimada, e ter que provar que é capaz é algo cansativo, então só de continuar já é uma conquista”.

1. Como começou a sua carreira?

Como sou filha de fotógrafo, a fotografia sempre esteve presente na minha vida. Cresci em meio a cameras e lentes. Aos 17 anos, em meio às incertezas de todo adolescente, o que era um hobby virou uma profissão. Comecei como assistente do meu pai, o também fotógrafo Juan Guerra, que aos poucos me ensinou tudo o que sei. Depois de alguns anos, fui contratada para ser fotógrafa do Glamurama, onde fiquei por 5 anos, e foi uma verdadeira escola.

2. Como é formatado o modelo de negócios onde você atua?

O mercado da fotografia passou por uma grande mudança ao longo dos anos. Da fotografia analógica com filmes de 36 poses à fotos que são transmitidas no mesmo instante para o modelo real time das redes sociais. Para acompanhar toda mudança é preciso manter-se aberto e antenado para antecipar tendencias. Hoje em dia, oferecer um bom serviço não é nenhum diferencial, é obrigação. Portanto, ter estratégias para fidelizar clientes e parceiros é algo que não pode ser deixado de lado na prestação de um serviço. Um atendimento diferenciado, transparência e honestidade dependem unicamente de mim.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Até o momento, a decisão mais difícil da minha carreira foi sair da zona de conforto de um emprego fixo, e assumir as dores e as delicias de uma carreira autônoma. Na atual situação do país, largar um emprego fixo e a segurança que ele traz pode não ser visto com bons olhos por todos, mas acredito que são nos momentos difíceis que mais crescemos, e dar esse passo me mostrou a minha capacidade de me reinventar, e me deixou muito mais segura e confiante para ir atrás dos meus sonhos.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

A vida pessoal acaba sendo deixada um pouco de lado quando temos nosso próprio negócio, mas eu sou apaixonada pela fotografia e gosto muito de trabalhar com isso. Já aceitei que já que não tenho um emprego convencional, meus horários também não vão ser convencionais. Eu quase nunca tenho finais de semana, mas em compensação posso ir pra praia numa segunda feira, por exemplo. Mesmo assim, a busca é pelo equilíbrio, saber me permitir ter o momento de descanso.

5. Qual seu maior sonho?

Meu maior sonho é fazer algo relevante, conseguir tocar a vida de alguém através da fotografia, que é um instrumento maravilhoso. Existem várias maneiras de fazer a diferença na nossa sociedade, e pequenos gestos já são capazes de mudar a vida de alguém. Tenho uma profunda admiração pelo projeto Amigos do Bem, e todas as vidas que transformou no Sertão. Tenho muita vontade de me unir ao projeto e retratar o trabalho lindo que eles fazem.

6. Qual sua maior conquista?

Minha maior conquista é poder, aos poucos, conquistar meu espaço na fotografia, que ainda é um ambiente predominantemente masculino, e consequentemente machista. Lembro que quando comecei me diziam que eu não aguentaria 2 semanas trabalhando com isso, fazendo eventos e trabalhando de noite. A mulher ainda é muito subestimada, e ter que provar que é capaz é cansativo. Então só de continuar aqui já é uma conquista.

7. Livro, filme e mulher que admira.

– Livro: “First they killed my father” é um livro que amo, e recentemente virou um filme dirigido por Angelina Jolie. Mostra uma história emocionante, com uma protagonista/narradora mulher, e todo seu sofrimento e superação na guerra do Camboja, enquanto ainda era uma menina.

Filme: “A grande Beleza”, dirigido por Paolo Sorrentino. Fotografia maravilhosa, sarcástico no ponto certo.

Mulher que admiro, impossível citar só uma… primeiro minha mãe. Acho que uma mulher forte sempre tem outra por trás, né? A Alcione Albanesi, do Amigos do Bem, que tenho profunda admiração por toda sua força e determinação. E por último, Ju Ferraz, que tenho muito respeito por todas as suas conquistas e pra mim é uma fonte de inspiração. Ela tem um coração gigantesco, e sou muito grata por nossos caminhos terem se cruzado.