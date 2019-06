As empresárias Bruna Dabbur e Gretha Fernandes resolveram tirar do papel um sonho de longa data: abrir um espaço destinado à beleza do rosto e que fosse um oásis no meio da cidade de São Paulo. Chamado de Blink Lab, ele é um estúdio de beauty design, onde clientes contam com diferentes procedimentos estéticos, proporcionando uma experiência diferenciada, única e inovadora.

1. Como vocês decidiram começar o negócio de vocês? E por que?

Bruna e Gretha: A ideia da BLINK nasceu da vontade de ter um espaço único e agradável para cuidar da beleza. Eu e a Bruna já fazíamos extensão de cílios e outros tratamentos estéticos mas não nos identificávamos com os espaços que existiam no mercado, começamos a pesquisar os serviços em outros lugares do mundo, principalmente Califórnia, e começamos a desenhar como poderia ser a BLIN. Queríamos um lugar para agradar e encantar todas as clientes, não só por oferecer um cílios bonito ou por qualquer outro serviço de estética, mas sim pela experiência que a cliente teria no espaço. E foi assim que iniciamos as pesquisas de mercado, os estudos, fomos nos empolgando a cada nova ideia e a vontade de tirar o projeto do papel veio literalmente em um piscar de olhos. Hoje, em nosso espaço, a cliente tem várias experiências, pode fazer desde uma extensão de cílios, com manicure e pedicure, uma massagem K-Beauty Coreana ou uma massagem corporal Lipo Escultora. Hoje é o espaço mais inovador no segmento!

Como vocês enxergam o mercado de beleza no Brasil?

Bruna e Gretha: O Mercado da Beleza, no Brasil e no Mundo, é um mercado em constante atualização, inovação, e descobertas! Um mercado que se movimenta por um sentimento de vaidade, saúde e beleza, que aflora em todas as mulheres desde pequenas e que recentemente tem crescido também entre os homens! Enxergamos um potencial enorme no mercado, principalmente se a empresa, como é a Filosofia da BLINK, acompanhar as tendências, as inovações e principalmente proporcionar uma experiência única às clientes!

Qual foi o momento mais difícil desde a abertura da Blink Lab?

Bruna:Formar uma equipe de excelência. Queremos oferecer o melhor atendimento e serviço para as nossas clientes, para isso contamos com um time espetacular que formamos ao longo dos últimos meses.

Gretha: Conseguir gerenciar o tempo entre a administração das empresas e a família.



Vocês optaram por seguir o sonho de vocês e empreender. Foi difícil tomar esta decisão?

Bruna:Sempre é uma decisão difícil. Não larguei minha carreira no mercado financeiro, então hoje preciso conciliar meu tempo como mãe, bancária e empreendedora.

Gretha: Sou empreendedora em outro negócio no setor de moda há 15 anos, gosto muito de desafios, acredito muito no mercado e no potencial dos sócios então não foi uma decisão difícil empreender na BLINK.

Qual o maior sonho de cada uma?

Bruna:Ser capaz de cuidar da minha família, criar meus filhos com muito amor e poder proporcionar uma vida leve e feliz como os meus pais fizeram comigo.

Gretha: Envelhecer ativamente e com saúde junto à minha família.

Qual a maior conquista de vocês?

Bruna:Ter construído minha família com meu marido, meu parceiro, meu grande amor.

Gretha: Ter construído minha família com muito amor e minha carreira com muito trabalho.

Livro, filme e mulher que admira.

Bruna:

Livro: Biografia da Gisele Bündchen

Filme: Green Book, está entre os meus prediletos no momento.

Mulher que admira: minha Sogra, Esperança Dabbur, fundadora da Fillity.

Gretha:

Livro: Os Quatro Compromissos

Filme: Seven

Mulher que admira: Luiza Helena Trajano