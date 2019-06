Nossa Mulher Positiva é Beth Romero, advogada, jornalista, empreendedora e esportista. Beth nos conta como iniciou sua carreira, deu tantos saltos para fazer o que ama e, hoje, seguir sua jornada empreendedora. Entre alegrias e desafios, para ela, o entusiasmo é fundamental!

Como começou a sua carreira?

Como estagiária de direito (Mackenzie – áreas tributária e societária), em grandes escritórios e na CSN, em São Paulo/SP. Já especializada em Direito Autoral, fui trabalhar na produtora Canal Azul Filmes (2008), como advogada, produtora executiva e produtora. Após a formação em Jornalismo (Cásper Líbero), saí do Canal Azul e trabalhei como produtora de reportagem do Mais Você/TV Globo (2012). Depois, fui para a Rádio Bradesco Esportes FM/Band (2012) para atuar como apresentadora e repórter.

Saí da Rádio (2016), passei por uma sociedade com amigos da área de marketing esportivo e, em abril de 2018, montei meu negócio.

Como é formatado o modelo de negócios da produtora Se Joga Beth?

É uma produtora phygital de conteúdo e eventos, especializada em esporte, saúde e cultura. Tem uma área de comunicação e jornalismo e um hub de negócios com personalidades e marcas do meio esportivo e cultural.

A produtora presta serviços sob demanda e desenvolve projetos proprietários, voltados para marcas e pessoas.

www.sejogabeth.com.br

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Fazer a transição de produtora de reportagem para comunicadora: apresentadora/repórter.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Com os valores do esporte. Prática esportiva, que traz o fortalecimento físico, mental e emocional. Com o cultivo espiritual. Além de disciplina, resiliência, paciência e perseverança. Com amor e paixão!

Qual seu maior sonho?

Investir em projetos esportivos e de saúde que gerem, de fato, a transformação das pessoas, das organizações e dos ambientes.

Qual sua maior conquista?

Ter me apropriado da minha vida pessoal e profissional, como mulher, para fazer as minhas escolhas e realizar os meus sonhos, com liberdade e responsabilidade.

Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Mulheres que Correm com os Lobos – Clarissa Pinkola

Filme: Vermelho Como o Sol – Cristiano Bortone

Mulher que admiro: Simone de Beauvoir