Nossa Mulher Positiva é Armelle Champetier, diretora da Yogist Brasil, francesa, nascida no México, que trocou o mercado de finanças para empreender com Yoga corporativo. Armelle nos conta como se deu essa mudança na carreira e os desafios para mudar a cultura das empresas sobre qualidade de vida no trabalho.

Como começou a sua carreira?

Quando me formei na HEC Paris (management school na França) em 2009, a minha única certeza era que eu queria ter uma experiência fora do meu país. É quase uma tradição familial: meus pais já tinham feito essa escolha 30 anos atrás, e meus dois irmãos já viviam fora. Tirando essa certeza, não sabia nada… Acabei procurando um emprego numa multinacional francesa na área de planejamento financeiro, pois era uma forma de garantir esse projeto de carreira internacional. Também era uma escolha muito comum para quem tem esse tipo de formação. Escolhi o Brasil porque sempre quis conhecer melhor a América Latina (nasci e morei no México até os 6 anos de idade), a minha irmã já morava em São Paulo e se falava muito do potencial do Brasil na época. Essa primeira escolha guiou a minha carreira durante 7 anos.

Como é formatado o modelo de negócios da Yogist?

Na Yogist, oferecemos um conceito: o do yoga corporativo, uma prática de yoga única, desenhada para as empresas, ajudando as organizações a oferecer uma melhor qualidade de vida para os seus colaboradores, através do combate contra o estresse e da prevenção dos distúrbios osteomusculares. A prática é realizada na cadeira, sem se trocar, sem material e sem nada de esotérico.

Esse conceito se articula de várias formas, para se encaixar numa política de qualidade de vida (o nosso interlocutor principal é o departamento de RH). Organizamos palestras de sensibilização, aulas regulares com instrutores que vão até a empresa, treinamentos de multiplicadores, tutoriais para poder praticar qualquer hora.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Aconteceu nos últimos anos da minha carreira corporativa. Já sabia que aquilo não me satisfazia mais, mas não sabia por onde começar a transição. Depois de ter feito um trabalho intenso de coaching de carreira, e ter conseguido ter uma visão mais clara do próximo passo, não conseguia investir o tempo e a energia suficiente para aprofundar esse novo projeto, devido ao ritmo de trabalho que tinha na época. Foi difícil lidar com a frustração de não conseguir ir para frente, lidar com os momentos de dúvida e a tentação de se manter na mesma situação com o seu certo conforto (conforto financeiro e social de alguma forma – estava bem-sucedida nessa carreira). Esse processo de transição levou mais de dois anos, durante quais foi um grande desafio não perder o foco.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

O desequilíbrio entre vida pessoal e vida corporativa foi um dos fatores principais que me levou a abandonar a minha carreira financeira e a começar a empreender. No processo de transição, já tinha definido as minhas prioridades, pessoais e profissionais, e já estava pensando nessa liberdade de priorizar as coisas da forma mais saudável para mim.

Agora, na hora de empreender, é um verdadeiro desafio conseguir esse equilíbrio: aproveito no máximo a flexibilidade que tenho em organizar o meu tempo, e principalmente na forma de otimizar a minha produtividade (na medida do possível!). Tem dias que estou mais disposta a ficar o dia todo produzindo conteúdo no computador, dias que tenho a energia para ir ao encontro das pessoas e vender o meu conceito, e outros dias onde preciso fazer algo para mim, que seja praticar yoga ou passar tempo com a minha família e amigos… e não importa se é no meio da semana ou um domingo à tarde. Acredito que dessa forma, consigo cumprir os meus objetivos em menos tempo, e de forma mais satisfatória. A prática regular do yoga com certeza ajuda nesse sentido.

Qual o seu maior sonho?

É poder manter esse equilíbrio e continuar abrindo novos caminhos pessoais e profissionais. Acredito que essa mudança de carreira é apenas a primeira de várias. O meu ideal de vida é poder continuar a me desafiar, conhecer novos setores, novos tipos de negócio e me reinventar sempre, sem abrir mão da vida pessoal.

Qual a sua maior conquista?

Sem dúvida, o fato de ter conseguido sair de uma trajetória profissional ditada pelos meus estudos, pelo que estava esperado de mim. Superando os meus medos e incertezas, consegui desenhar um projeto autêntico e pessoal, de forma consciente, em coerência com os meus valores. Fico muito honrada quando vejo que essa trajetória minha pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, a não ter medo de se reinventar e buscar algo que faça mais sentido.

Livro, filme e mulher que admira

Livro: sou uma leitora voraz de literatura americana, e li recentemente O Pintassilgo da Donna Tartt. Além de ter escrito uma história incrível, a Donna Tartt conseguiu se impor num meio dominado pelos homens, e ganhou por esse romance o prêmio Pulitzer.

Num outro estilo, acabei de terminar O Poder do Hábito (Charles Duhigg) onde me deparei com um conhecimento crucial em relação à mudança de hábito, diretamente aplicável ao meu trabalho com a Yogist.

Filme: assisti recentemente Roma (Alfonso Cuáron – vencedor dos Oscars na categoria melhor filme) e me emocionei com a solidariedade de duas mulheres, apesar da diferença de status e classe social.

Mulher: Serena Williams. De forma geral, admiro a garra dos jogadores de tênis. Além disso, a Serena sempre se posicionou como mulher forte, lutando contra os preconceitos racistas e machistas.