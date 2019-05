Nossa Mulher Positiva é a planejadora financeira Annalisa Dal Zotto. Annalisa fundou a Par Mais junto com o marido, o ex-jogador de vôlei e atual técnico da seleção masculina Renan Dal Zotto. Casados há 30 anos, ela foi a responsável por gerir o patrimônio do ex-atleta após a aposentadoria. Hoje, à frente da empresa, divide sua experiência com os clientes e o público interessado em investir e atingir a tão sonhada tranquilidade financeira.

1.Como começou a sua carreira?

Brinco que minha carreira começou aos 10 anos, quando meus pais confiavam em mim e me davam cheques em branco para eu fazer o mercado e ajudar minha mãe com as compras. Foi aí que comecei a me relacionar com dinheiro – e tinha uma relação muito tranquila. Aos 17, quando casei, meu sogro me entregou a pastinha do imposto de renda. Meu marido tinha 28 anos, era jogador de vôlei e eu que fiquei responsável por cuidar das nossas finanças. Acho que a minha carreira profissional, com renda, começou aos 23 anos quando eu abri uma loja. Tive uma franquia da Giovana Baby no Shopping Ibirapuera após passar uma temporada na Itália, acompanhando meu marido, Renan Dal Zotto.

Depois de ser a responsável por gerir o patrimônio dele após a aposentadoria, fundamos em 2011 a Par Mais, que é uma empresa de investimento financeiro que tem como propósito fazer com que as pessoas mudem a forma como se relacionam com o dinheiro para alcançar a liberdade e serem mais felizes. E desde então tenho muito orgulho de dividir minha experiência com os clientes e o público interessado em investir e atingir a tão sonhada tranquilidade financeira.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Par Mais?

O modelo de negócios da Par Mais é bem inovador. O nosso DNA é em finanças pessoais, em planejamento financeiro pessoal, que é uma especialidade pouco conhecida, mas de uma utilidade prática enorme, pois todo mundo precisa. Nós não aprendemos finanças pessoais na escola, então é um modelo muito requerido aqui no Brasil. Mas a inovação maior se deu pelo nosso foco, que é no cliente. Quem nos remunera é o cliente. Na parte de investimentos financeiros, por exemplo, é o cliente que nos paga. Hoje, nos bancos e nas corretoras de valores, quem paga é o produto, uma parte da remuneração que já está embutida no produto vai para prestar o serviço. No nosso caso, ganhamos do cliente. Então nós não temos nenhum tipo de conflito de interesse.

3. Qual o momento mais difícil da minha carreira?

O momento mais difícil foi quando tive que parar de trabalhar. Isso aconteceu duas vezes por conta dos meus dois filhos. Meu mais velho teve leucemia e eu tinha a possibilidade de poder parar. Então, vendi minha loja da Giovana Baby. Já o meu pequeno tinha um déficit de atenção e o trabalho estava me consumindo demais. Eu tinha uma incorporadora na época e interrompi essa atividade para poder ser mãe, o que valeu muito a pena porque os dois hoje estão ótimos, lindos, fortes, saudáveis.

4. Como consegue equilibrar a vida pessoal com a vida empreendedora?

Não é fácil. Quando rolou uma prioridade absoluta que era a dedicação exclusiva eu fiz. A minha família sempre foi prioridade para mim. Quando fundei a Par Mais, meu caçula tinha 13 anos e o mais velho 18. Foi quando eles ficaram maiorzinhos que consegui achar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Nós vamos equilibrando pratos e também precisamos que contar com o apoio de todos. Meu marido me apoia muito. Além da minha atividade profissional e pessoal, faço bastante voluntariado. Sou líder do Movimento Mulheres do Brasil em Florianópolis, que é um projeto que me dá muito orgulho. Também sou embaixadora da Associação Planejar em Santa Catarina, que é a associação que certifica os planejadores financeiros pessoais no Brasil. São muitas as atividades, mas com organização nós damos conta de tudo.

5. Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho é empoderar financeiramente milhões de pessoas. Nós estamos construindo um sistema em que a primeira parte está praticamente pronta, que é a parte de investimentos financeiros, pois fazemos a gestão dos recursos financeiros dos nossos clientes. Ele vai ter um ambiente onde será possível entender o “financês” sem ter que ser um expert no assunto. Aos poucos vamos inserindo as funcionalidades e, quando estiver pronto, as pessoas vão conseguir arquivar seus documentos, receber notificações até se estiver na hora de fazer a vacina do cachorro, vão conseguir organizar suas finanças, seu patrimônio financeiro, patrimônio imobilizado. Vão poder calcular suas necessidades de seguros, se organizar para questão do imposto de renda. Organizar seus objetivos, como alcançar seus sonhos e mais um monte de cálculos e questões que impactam nas finanças de uma família sem ter que conhecer matemática financeira e Excel avançado. Também não precisa conhecer mercado financeiro e nem aquela sopa de letrinhas que não é fácil para quem não é especialista na área.

6. Qual a sua maior conquista?

A minha maior conquista, sem dúvida, foi desenvolver esse modelo de negócios, fundá-lo e conseguir atrair pessoas sensacionais para o projeto. Eu tenho sócios que são muito bons em suas áreas. Nós conseguimos ter um time muito multidisciplinar, com conteúdo, conhecimento e jeito diferentes. Essa é a maior conquista que consegui até hoje. Também tem os clientes que acreditam na Par Mais, nos indicam, gostam da empresa e do nosso modelo de negócios e isso é um grande orgulho que tenho!

7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: “O Sonho Grande”, que conta a história do Jorge Paulo Lemann.

Filme: “Em Algum Lugar do Passado”, bem antigo. Até meu vestido de noiva foi inspirado nesse filme, tinha música do filme e tudo no meu casamento.

Mulher: Admiro a Luiza Trajano, que fundou o Grupo Mulheres do Brasil. Tenho a oportunidade e o privilégio de conviver e aprender muito com ela. É uma mulher supergenerosa, inteligente e visionária. Também aprendo muito com a Sônia Hess, que é vice-presidente do Mulheres do Brasil. É muito bom poder estar com elas e aprender tanto com essas mulheres tão poderosas, generosas e humildes.