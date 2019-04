Idealizadora do sucesso I Bag You, Anna Lugli criou seu e-commerce de aluguel de bolsas de luxo a partir do seu TCC. Formada em Administração de Empresas pela FAAP, a Anna teve que criar um plano de negócio para seu trabalho de finalização de curso e, com muitas pesquisas de mercado, implementou a ideia, formando sua empresa, que hoje cresce cada vez mais baseado na tendência do consumo compartilhado.

Como começou a sua carreira?

Fiz faculdade de administração de empresas na FAAP. Me formei em 2016, e para o trabalho de conclusão de curso, tive que montar um business plan. E após pesquisas de mercado, percebi que a ideia era tão viável, que comecei a implementá-lo logo em seguida da minha formação. Levei mais ou menos um ano para deixar certo e lancei o site do I Bag You em março de 2017.

Como é formatado o modelo de negócios da sua marca?

Hoje o consumo compartilhado está crescendo em várias áreas (roupas, acessórios, carros e equipamentos). Seguindo esta tendência, após a finalização do meu TCC, criei a I Bag You disponibilizando as minhas próprias peças, que ficavam guardadas, para locação, promovendo o consumo consciente e movimentando o mercado de luxo de forma responsável.

De onde surgiu a ideia desse modelo de negócio? Como tudo começou?

Início de 2015, estava me desfazendo de algumas bolsas e enviando para brechós de luxo de confiança… e em paralelo, tinha que realizar um projeto de bussiness plan para a faculdade, pro meu TCC, e não sabia qual tema escolher. Por coincidência, naquela mesma semana, tive um casamento diurno às 11:00 da manhã e comprei uma clutch de festa em uma cor clara para usar, mas que realmente precisava dela apenas para a ocasião.

Então pensei: como posso me desapegar das minhas bolsas e ao mesmo tempo criar algo com mais valor e utilidade?

Então surgiu a ideia de pesquisar sobre empresas de locação de bolsas e vestidos no Brasil e Internacionais. Analisei empresas como Rent The Runway, Girls Meets Dress, Bag Borrow or Steal, ZipCar, OpRent e Dress & Go no Brasil.

Após estas pesquisas, comecei a montar o meu projeto para o TCC com o mesmo foco: aluguel de bolsas de luxo, em que as clientes possam usá-las em momentos pontuais.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Constituir uma equipe, um time de trabalho, que sigam o mesmo conceito que a minha empresa! Foi muito difícil encontrar pessoas que acreditem na empresa tanto quanto eu e vistam a camisa. Hoje, finalmente, consegui montar uma equipe super profissional e preparada!

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

No primeiro um ano e meio sentia muita ansiedade, achava que nada ia funcionar se eu mesma não estivesse lá controlando. Tive que aprender a parar e respirar, e saber que posso me dar ao prazer de coisas e atividades que gosto sem culpa. Tiro meu tempo para ir na academia, faço luta funcional fight de 3 a 4x na semana, realmente melhora a minha disposição e espírito. É preciso ter uma equipe e confiar nela, saber delegar, é impossível fazer tudo sozinha. Tive que aprender pois era do estilo centralizadora. Queria fazer tudo sozinha. Hoje tenho uma equipe 100% de mulheres, maravilhosas, bem instruídas, na qual confio e sei que posso contar!

Qual o seu maior sonho?

Sempre ter muita saúde para correr atrás do que quero e lutar pelo que acredito ser o certo!

Qual a sua maior conquista?

Hoje acredito ser o I Bag You, mas tenho muitos planos e projetos para o futuro além do site.

Livro, filme e mulher que admira

No momento estes me inspiram, mas acredito que depende do nosso momento de vida então daqui um tempo podem ser outros.

Livro: Aprendizados – Gisele Budchen

Filme: Lion

Mulher: minha mãe sempre!