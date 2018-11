Nossa Mulher Positiva desta semana é a Chef Anna Garcia, conhecida por seguir a culinária Plant Based. Ela conta ao Mulheres Positivas os benefícios desta alimentação e detalhes sobre a sua carreira.

1- Como você iniciou sua carreira?

Após sofrer anos e anos tentando emagrecer e sofrendo com baixa-imunidade (boa parte da minha vida sofri com episódios de gastrite, rinite, tendinite, constipação, sobrepeso e efeito sanfona, fortes crises de TPM e variações de humor, artrite reumatóide e fibromialgia). Consegui adormecer todos esse sintomas com a ajuda de profissionais de Medicina Preventiva, Ayurveda, Tradicional Chinesa, Naturopatia e Nutrição Funcional. Transformei a minha vida com a prática de exercícios, meditação e dieta composta por alimentos naturais, de origem vegetal, livres de glúten e açúcares refinados.

E o resultado dessa modalidade de dieta, chamada “Whole Food Plant Based Diet”, ou Dieta Integral à Base de Plantas, foi o que me motivou à transformar minha paixão pela culinária em profissão. O que era um protocolo na minha vida – de preparar todas as minhas refeições em casa e levá-las comigo pra onde fosse, começou a chamar a atenção de amigos, que me pediam pra ir às suas casas e ajudá-los a planejar e organizar cardápio, irmos juntos aos mercados, aprender a ler rótulos e preparar alternativas saudáveis, deliciosas e de encher os olhos. Quando vi, já estava sendo contratada para isso nos meus períodos de folga do trabalho.

Foi em 2012, que percebi a culinária de uma maneira diferente, além de ser um mero hobby. Era o meu propósito de vida: ajudar a todos aqueles que querem e precisam transformar o estilo de alimentação e ter uma vida mais feliz. Resolvi então me profissionalizar: estudei nutrição holística pela IIN (Institute for Integrative Nutrition – NY) e fiz vários cursos de culinária plant based durante o período que residi fora do Brasil; sendo o mais relevante deles na Matthew Kenney Culinary Academy (Tailândia e Los Angeles).

Atuo desde 2013 e hoje me dedico exclusivamente à profissão de chef e consultora gastronômica plant based. Retornei ao Brasil em 2017 e resido em SP, oferecendo serviços de personal chef, oficinas e cursos de culinária saudável, palestras, consultorias à profissionais da área e restaurantes.

2- O que é a gastronomia Plant Based? Como funciona e quais os benefícios para quem opta por esta dieta?

Whole Food Plant Based Diet, como é conhecida lá fora, é mais que uma dieta: é um estilo de vida. É um movimento que vem crescendo nos últimos anos por todo o mundo e que, recentemente, chegou ao Brasil e vem conquistando a todos que desejam viver melhor.

Adeptos dessa modalidade de dieta se alimentam de forma natural, incluindo no cardápio alimentos integrais como:

– Frutas frescas e secas

– Verduras e legumes

– Grãos e cereais (feijões, aveia, trigo sarraceno, quinoa, lentilhas, grão-de-bico, arroz, ervilha…)

– Oleaginosas e sementes (castanhas, nozes, amêndoas, sementes de girassol, de abóbora, de linhaça, de chia…)

– Brotos germinados (processo que aumenta a biodisponibilidade de nutrientes dos alimentos para o nosso organismo)

– Alimentos e bebidas fermentados probióticos (que auxilia no equilíbrio entre bactérias boas e ruins em nossa macrobiota e regula nosso sistema imunológico)

E reduzem drasticamente ou eliminam totalmente os produtos de origem animal.

Delícias como bolos, pães, massas, pizzas, sorvetes, sobremesas e doces são consumidos esporadicamente, desde que contenham apenas os ingredientes de origem plant based; ou seja: farinhas especiais e minimamente processadas, ingredientes integrais e naturais, com pasta de tâmara para adoçar, leites vegetais, cacau cru 100%. Nada de misturas prontas, ovos, leite, cremes, manteiga ou gordura de porco, colorantes, aromatizantes e conservantes artificiais, açúcar refinado.

Existem vários estudos científicos que comprovam os benefícios na prevenção e reversão de doenças, como câncer, obesidade, diabetes, pressão alta, depressão, doenças auto-imunes, síndrome do intestino irritado, entre outros*. Eu, por experiência própria, consegui suprimir todos os sintomas das doenças que sofria, com orientação médica e nutricional (mas cada caso é um caso. Pra mim funciona. Recomendo a todos que busquem suporte de profissionais qualificados, façam exames e descubram qual o tipo de dieta é mais adequada ao seu biotipo: se é 100% plant based ou não).

No Brasil, um dos médicos que sou fã e se tornou especialista em tratar seus pacientes através de dieta plant based é o Dr. Alberto Peribanez Gonzalez.

* Fonte: American Heart Association, American Cancer Society, American Institute for Cancer Research, Harvard Medical School, T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies, Gerson Institute,

Mas os benefícios notáveis são:

– Retarda o envelhecimento (por ser uma dieta alcalina e antioxidante)

– Cabelos, unhas e pele mais bonitos

– Adequação do peso

– Bom funcionamento intestinal

– Fortalecimento do sistema imunológico

– Melhora no humor, na qualidade do sono

– Reduz níveis de stress

– Revitaliza e energiza

– Nos deixa mais felizes, positivos e dispostos

– Previne ou reverte condições médicas

3- Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?