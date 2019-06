Nossa Mulher Positiva é Andreza Cecilio, assistente do Marcela Buchaim SPA Personalizado. Andreza conta sua trajetória dentro do salão e como conseguiu conciliar o seu trabalho com o seu maior presente, o filho.

1. Como começou a sua carreira?

Eu comecei a trabalhar no Studio Tez como recepcionista há alguns anos. Sempre gostei muito de cabelo, mas nunca tinha feito nenhum curso. Mas, de lá pra cá, meu amor pelos fios foi crescendo, assim como minha vontade de mudar de área dentro do salão, até que fui promovida à auxiliar de cabeleireiro e hoje estou diretamente

com a Marcela no SPA.

2. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Eu acredito que tenha sido o meu recomeço. Eu já trabalhava no salão como auxiliar e sai para focar um pouco na minha vida pessoal – tudo com o apoio da Marcela Buchaim. Depois de pouco mais de um ano, ela acabou me chamando para trabalhar lá novamente. Topei na hora, mas tinha acabado de ter meu filho, que ainda era um bebe – oque dificultou tudo e tornou a decisão de voltar pro mercado de trabalho mais dolorida.

3. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Não é uma tarefa fácil, mas eu sempre tento estar perto da minha família! Precisamos equilibrar os dois pontos, trabalho e família, para que possamos ter controle físico e emocional. Dentro do meu “novo” dia a dia, o mais complicado foi conciliar a vida escolar do meu filho à minha vida de trabalho e adaptar os meus dias quando ele ficava doente, porque nem sempre posso estar presente nas atividades em família e escolares. Mas o nosso foco também é ter estabilidade financeira então, vamos à luta!

4. Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho no momento é continuar estudando e me especializando na área que eu trabalho para ser um bom exemplo para meu filho. Quero poder dar uma qualidade de ensino para meu filho, infelizmente as escolas públicas e estaduais deixam muito a desejar.

5. Qual a sua maior conquista?

Definitivamente a minha maior conquista foi ter minha casa e minha família! E isso tudo foi graças as oportunidades que tive dentro do Studio Tez e ao esforço do meu marido! Gratidão é o que define a minha relação com tudo isso!

6. Livro, filme e mulher que admira

Livro: Bíblia. Não sou uma leitora assídua da Bíblia, mas sempre que eu preciso de uma palavra sábia, o texto me conforta e me dá direção.

Filme: “Um Milagre no Paraiso”. Gosto muito desses filmes que fazem a gente acordar pra

vida e enxergar coisas novas todos os dias.

Mulher que admira: Minha mãe, pois ela é muito batalhadora. Ela ficou comigo e meus seis irmãos depois de uma separação, o que mostra seu coração enorme e sua garra. Já vi ela trabalhar de dia e chegar a noite, cansada, e ainda ter de fazer comida e deixar as coisas prontas para nós. Sem dúvida nenhuma, minha mãe é um exemplo pra mim, de amor, de solidariedade e de compaixão. Ela tem um coração que é especialmente dela. Ela tem uma força que eu não tenho. Eu me espelho muito nela, quero muito um dia ser forte assim e tão guerreira quanto ela!