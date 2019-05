Andrea Furco é uma das pioneiras em Consultoria de Imagem e Estilo no Brasil. Com mais de 17 anos de experiência, foi consultora de imagem da Tv Globo, apresentadora e produtora de um quadro de moda semanal do canal. Viajou muito como jornalista para pesquisar tendências e referências de moda e, há 5 anos, mudou-se para França onde criou o Passaporte Fashionista. Empresa que virou referência em Paris pelos seus cursos e especializações em moda, estilo, tendências e consultoria de imagem ministrados em português aliados a experiências exclusivas no mercado de luxo, moda e arte. Cultura com exclusividade é a missão desta empresa que, em 2 anos de atuação, já recebeu mais de 200 pessoas.

1 – Como começou sua carreira?

Sou formada em Economia e trabalhei 10 anos no mercado financeiro. Em 2002, tive minha filha e repensei minha carreira. Estudei 2 anos Consultoria de Imagem e me especializei em Milão. Em 2004, me tornei membro da Association of Image Consultants International, abri a empresa Moda e Imagem e meu primeiro cliente foi a TV Globo no interior de São Paulo. Durante 9 anos atuei lá como consultora de imagem, de moda e estilo, apresentadora e produtora de um quadro semanal de moda e me formei em jornalismo. Viajei o Brasil ministrando cursos na área de Imagem e Estilo para o Varejo de moda e a Europa pesquisando tendências. Atendi muitas marcas, clientes físicos e jurídicos até me mudar para Paris. Hoje sou fundadora e CEO do Passaporte Fashionista.

2 – Como é formatado o modelo de negócios do Passaporte Fashionista?

O Passaporte Fashionista é uma empresa francesa, que ministra em Paris cursos em português sobre moda, estilo, tendências, cores, arte, imagem e mercado de luxo. Levamos os participantes “in loco”, para aprender sobre cada assunto. Ou seja, abrimos as portas de uma Paris exclusiva e privatizada. Desde marcas a ateliês, restaurantes à exposições. Tudo é reservado para nos receber com muito exclusividade.

3 – Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Talvez não o mais difícil, mas o mais desafiador, foi ser novamente mãe aos 40 anos e me mudar de país ao mesmo tempo. Mas, eu queria tanto as duas coisas que soube ter paciência, vivi intensamente cada etapa e refleti durante 2 anos como recomeçar tudo do zero em outro país, outro idioma, um bebê no colo e uma filha pré adolescente. E assim nasceu o Passaporte Fashionista em 2016.

4 – Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Administrando meu tempo, fazendo o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Quanto mais você faz, mais agilmente consegue cumprir tarefas e mais te sobra tempo para atuar em outras coisas. Minha vida profissional é tão intensa quando minha vida pessoal e ainda tenho tempo para mim.