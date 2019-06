Hoje a coluna Mulher Positiva é em dose dupla: Ana Terra Pompeu e Bruna Caram, amigas que fundaram a Cor e Voz. Elas contam como é trabalhar com aquilo que amam todos os dias, desafios, vitórias e como a voz é uma das maiores ferramentas de transformação do mundo.

ANA TERRA POMPEU

Como começou a sua carreira?

Comecei aos 4 anos de idade como atriz dentro de uma companhia de teatro. Esse trabalho foi intenso e sem pausa até os meus 11 anos de idade, e então aos 13 anos iniciei meus estudos musicais que se perduram até hoje. Em 2010, consegui ingressar na universidade, cursando Fonoaudiologia. Um verdadeiro sonho para quem queria unir a rotina da arte com a área da saúde, que sempre tive paixão.

Dentro da Fonoaudiologia, eu pude me empoderar de conhecimento e unir minha vivência prática (do teatro e da música) com meu atendimento clínico. Sinto que meu grande diferencial é o que eu conquistei na infância: a habilidade de ouvir uma voz. Foi assim que fundei a Cor e Voz e pude dar início a uma carreira voltada à Ciência da Voz.

Como é formatado o modelo de negócios da Cor e Voz?

A Cor e Voz tem como base o modelo de Educação Soka, cujo fundamento é “ser feliz enquanto estuda”. Dessa maneira, buscamos criar uma rotina de trabalho onde possamos nos desenvolver como pessoas, sermos felizes enquanto trabalhamos e oferecer nosso melhor para nossos alunos/clientes/pacientes dentro de um ambiente pensado para gerar valor humano.

A parte estratégica e administrativa é pautada em primeiro lugar, nesses aspectos que contemplam o humanismo. Hoje, somos uma equipe de 7 pessoas, nos encontramos uma vez por semana para atualização científica e prática, nossa agenda é montada por nós mesmas de acordo com nossa disponibilidade e existe um incentivo mútuo para que cada professor também se dedique e se desenvolva dentro da carreira de cantor, compositor, escritor ou pesquisador.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Enxergo os momentos difíceis como grandiosas oportunidades de aprendizado. Acredito que tive vários! Inclusive, ter apenas uma refeição no dia para conseguir me sustentar em São Paulo e seguir a carreira. Mas nada se compara a um desafio específico e que se tornou determinante para o crescimento saudável da minha empresa dentro dos meus valores como pessoa. Sofri assédio sexual por parte de um aluno o que acabou contribuindo para que eu manifestasse mais tarde o Transtorno de Ansiedade. Foi muito impactante viver isso. Então tomei uma forte decisão: trabalhar apenas com pessoas verdadeiramente honestas, de boa índole e que realmente usassem sua voz de maneira positiva em prol de um mundo mais feliz. Meu trabalho é muito próximo da identidade das pessoas, então não demora muita para conseguirmos entender o perfil de cada um. Desde essa decisão, fiquei mais atenta, criei um esquema diferente de trabalho e nunca mais passei esse tipo de dificuldade.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Esse é o meu maior desafio há alguns anos. Quando se empreende, você acaba trabalhando o tempo todo. Criei algumas regras que busco cumprir, como ter horário fixo na agenda para atender, administrar, divulgar, horários possíveis para reuniões e comecei a delegar funções. Isso realmente é muito desafiador, mas foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu. Meu objetivo é poder delegar mais algumas tarefas dentro do próximo ano e poder me dedicar mais na parte educacional e científica.

Qual seu maior sonho?

Me tornar uma pessoa útil no mundo. Propagar mais a educação vocal para empoderar as pessoas. A voz é nossa identidade e é por meio dela que criamos nossas relações e pontes de diálogo. Eu acredito que a voz é uma das maiores ferramentas de transformação do mundo! Então meu sonho mora aí. Criar uma cultura de paz por meio da voz.

Qual sua maior conquista?

Vencer a miséria, tanto material como a fome, a falta de moradia digna, como também, a miséria do coração. Acredito que a cada dia, me torno mais humana e mais sensível às questões globais e assim, posso conduzir meus negócios focada em um propósito grandioso.

Livro, filme e mulher que admira.

Livro: A Nova Revolução Humana de Daisaku Ikeda

Filme: O menino que descobriu o vento

Mulher que admiro: Malala

BRUNA CARAM

Como começou a sua carreira?

Canto profissionalmente desde os 9 anos de idade. Minha família é formada por músicos: meu avô paterno era violonista de choro, e minha avó materna, cantora de rádio na década de 50. Estudei piano desde pequena, era obrigação da família! Aos 9 anos, eu entrei nos Trovadores Urbanos (na versão infantil do grupo) e lá trabalhei até os 18, quando entrei na faculdade de música da Unesp, curso em que me formei. Gravei meu primeiro disco, Essa Menina, em 2006, e minha carreira solo começou de fato quando uma das músicas desse álbum fez enorme sucesso nas rádios de MPB, a canção “Palavras do Coração”. Por causa desse sucesso, para minha alegria, comecei a fazer turnês pelo Brasil, hoje inclusive pela Europa. Estou prestes a lançar o quinto disco de carreira, ainda esse ano, com produção do cineasta e músico André Moraes. A técnica vocal sempre andou ao meu lado e me salvou de um grande problema de voz que desenvolvi em 2005. Por conta dos estudos pra me curar, tornei-me adepta fervorosa da técnica! Por isso e por conta da dificuldade que tive na época de achar alguém que me ajudasse a me curar, comecei a dar aulas de voz, quando meu cantar já estava recuperado, em 2013.

Como é formatado o modelo de negócios da Cor e Voz?

Antes de um modelo de negócios, somos uma casa de amparo vocal. O sucesso na parte do business vem muito da inteireza do nosso trabalho, do comprometimento dos professores, dos resultados muito rápidos, e da humanidade que faz parte da nossa missão. Hoje o carro-chefe da casa é o Método Cor e Voz: um atendimento de fono, canto e interpretação numa sessão só, com duas profissionais, eu e a Ana. No meu primeiro ano na Cor, eu e a Aninha atendíamos em horários diferentes e quase não nos encontrávamos. Até que tive a ideia de criarmos um atendimento juntas, aproveitando a especialidade de cada uma, oferecendo algo inédito para os cantores. Fez todo sentido! Inclusive, nosso primeiro atendimento juntas tinha sido assim, fazendo o aquecimento vocal do cantor Emicida para a gravação do seu DVD (10 Anos de Triunfo). Quando criamos o método, logo criamos também uma opção de atendimento mais curto, de 30 minutos, para não ficar tão mais caro e assim gerar interesse nos alunos que já atendíamos. Deu mais que certo: em um ano, praticamente todos os alunos particulares passaram a fazer esse atendimento duplo, a maioria com sessão completa de 50 minutos, e muito mais gente nos procurou querendo esse amparo completo e resultado rápido.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Ser artista no Brasil é cheio de momentos difíceis. Momentos de incerteza, sem shows, sem grana, sem patrocínio, intercalados com momentos de glória, reconhecimento e sucesso. Sou uma artista independente num país que menospreza a própria cultura, infelizmente. E sou mulher. Já briguei com empresários, com dono de gravadora, com músicos, sempre para ter o poder de escolher a direção do meu trabalho e, claro, ser respeitada como dona da minha carreira. Mas para a mulher às vezes parece ser preciso fazer o dobro do esforço para ter esse respeito. Todas as vezes que houve rompimentos profissionais, achei que fosse o fim do mundo. O diretor da gravadora quer uma música que não quero? Minha carreira vai acabar. Meu empresário não vende meu show e desaparece quando preciso de satisfações? Minha carreira vai acabar. Meus músicos não topam a direção de teatro que escolhi para o espetáculo? Vai acabar. Demorou muito para eu ver que não é bem assim. Tive que bater o pé muitas vezes, o que não é da minha personalidade. Mas bati. Hoje, indo para minha quinta turnê, feliz com minha equipe e tendo planejamento e recursos para patrocinar minha própria carreira, sei o espaço que já conquistei. Sei que minha plateia não me abandona fácil. E ter o trabalho de preparadora vocal na Cor e Voz, além de cantar, me deixa muito ativa, em contato com artistas, estudando sempre, curiosa, criativa e independente ainda mais.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Para mim é mais difícil equilibrar as duas carreiras: cantora e preparadora vocal/empreendedora. Amo trabalhar e sim, às vezes preciso parar pra respirar e dar atenção à minha casa e minha família. Mas sinto que a loucura da estrada e dos shows é o que me dá adrenalina e vontade de voltar pra casa, o que também tira da rotina, alegra meu casamento. Porém, não gostaria mais de focar toda minha vida só nos shows, porque já fiz isso, e gerou muita frustração em todos os momentos que havia menor movimento na agenda. Quando você vive de vender sua arte, a cada dificuldade financeira, você questiona sua arte, seu talento. Vir para a Cor e Voz todos os dias, preparar as aulas, fazer workshops, treinar as novas professoras, entender a dificuldade de cada um e ajudá-los a evoluir, tudo isso me dá chão. Dá lastro. Tira do lugar da ilusão, da fama, do ser inalcançável. Trabalhamos na Cor e Voz com artistas? Sim, mas aqui eles são seres humanos. Tratam suas aflições e dificuldades junto à voz. E eu me identifico com todos eles, ensino e aprendo. Depois, me sinto muito mais feliz na minha vida pessoal, porque me sinto uma pessoa mais completa, útil, que faz a diferença para mais gente, de mais maneiras.

Qual seu maior sonho?

Até agora consegui realizar meu maior sonho, mas ele continua a cada dia: ter uma carreira de cantora que só evolua e se mantenha, sem quedas, com cada vez maior reconhecimento. Quero cantar até os 100 anos e olhar para trás e ver que só cresci. Também sou atriz e desde meu trabalho mais recente (na minissérie Dois Irmãos, Rede Globo, 2017) quero muito um novo papel, um novo mergulho, o que sei que vai acontecer, e vou amar. Tenho o sonho de que a Cor e Voz seja muito maior que minha sociedade com a Ana. O que já começou a ser, com novas aulas e professores, mas queremos muito mais: uma casa, com aulas de dança, yoga, terapia, teatro, tudo o que possa fazer um cantor evoluir. Quero que nossa maneira de trabalhar chegue ao mundo todo, porque acredito nela e vejo como funciona. Conseguir cantar da maneira que a gente quer é o maior instrumento de auto estima. Ter conhecido melhor minha voz me fez querer saltar mais longe, ter sonhos que nunca imaginei: compor para cantores que admiro, tornar-me instrumentista (toco piano, acordeom e cavaquinho, mas estou longe de ser profissional nisso). Sonho me especializar em muitas artes diferentes, para que em nenhum momento da vida esteja me faltando nenhum grãozinho de arte.

Qual sua maior conquista?

O fato de ter minha própria empresa e estudar voz todos os dias, minha maior paixão, já me deixa encantada! Sempre estudei canto, desde os 14 anos, e já gastei mais do que podia querendo aprofundar meus estudos. É incrível ver hoje o trabalho que fazemos, o tamanho da procura, e o fato de que nos últimos 3 anos crescemos 100% a cada ano. Como artista, realizei uma porção de sonhos: lancei disco no Japão (Essa Menina, em 2006), tive músicas estouradas de sucesso nas rádios de MPB do Brasil, fiz turnês pelo país alcançando lugares que me pareciam inatingíveis, cantei com grandes ídolos (Lenine, Chico César, Elba Ramalho e Zeca Baleiro), levei minha música para outros países, lancei meu primeiro livro de poesia em 2015 (esse ano vem o segundo), trabalhei como atriz na maior emissora do país, estreando na TV ao lado de atores fabulosos como Eliane Giardini, Antônio Fagundes, Cauã Reymond e Irandhir Santos. Quero muito mais disso tudo.

Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Manuelzão e Miguilim, João Guimarães Rosa. Já li 6 vezes.

Filme: Piaf, Um Hino Ao Amor. Necessários aos cantores.

Mulher que admiro: Chimamanda Ngozi Adichie