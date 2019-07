Apaixonada por fotografia, Amélia Whitaker começou sua trajetória profissional como assistente em um estúdio, aos 18 anos. A vontade de trabalhar já existia há algum tempo, mas foi naquele momento que recebeu a autorização dos pais.

Um ano depois, mergulhou na vontade de explorar o mundo. Viveu em Londres e Barcelona. Mas foi na Austrália, país no qual morou em seguida, que se aproximou do universo do jornalismo. Amélia foi fotógrafa no The Australian Jewish News. De volta ao Brasil aos 24 anos, recebeu o convite para dirigir uma empresa na área de eventos. A experiência foi intensa e trouxe ainda mais aprendizado, ganhando impressionante bagagem em plena juventude. Foi responsável pelo lançamento de produtos da Sony no Brasil e organização de grandes eventos. Cursando MBA em marketing no mesmo período, aproveitava a oportunidade de aplicar os conceitos aprendidos em seu dia a dia. A paixão em atuar com posicionamento de marcas fez surgir o impulso para criar sua própria agência. Desde 2015, a Visarplan é uma agência integrada que atende de maneira estratégica cada cliente.

Como começou a sua carreira?

Eu sempre quis trabalhar e esperava completar 18 anos para ter a autorização dos meus pais para tal. Comecei como assistente de fotografia, que sempre foi uma paixão. Fazia faculdade a noite e trabalhava em um estudo de fotografia durante o dia. Depois do primeiro ano da faculdade, fui estudar na Inglaterra e Barcelona por 1 ano. Foi uma experiência incrivelmente enriquecedora! Voltei ao Brasil, mas sentia que ainda precisava explorar o mundo. Foi quando fui para a Australia por quase 3 anos, onde trabalhei como fotografa no The Australian Jewish News. Ao voltar para o Brasil, fui convidada a dirigir uma empresa chamada Table For Six. Me achei super importante! Aos 24 anos dirigindo uma empresa! Foi uma verdadeira escola! Estava cursando o MBA e aplicava na prática tudo o que eu aprendia no curso de marketing. O que gerava mais resultado positivo para a empresa era a veiculação de matérias espontâneas. Foi quando eu me aproximei das editoras e entendi o funcionamento das assessorias de imprensa. Nosso diferencial desde então é criar conteúdo para as marcas. Ações que posicionam e dão visibilidade.

Como é formatado o modelo de negócios do Visar Planejamento ?

A Visar Planejamento é uma agência de comunicação integrada, que desde 2015 desenvolve um trabalho estratégico de acordo com as necessidades do cliente. Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, Social Media e Eventos, são alguns dos serviços prestados pela empresa, que tem por objetivo coordenar a comunicação da marca com seus diferentes stakeholders. Há cinco anos inaugurou sua sede em Miami, atuando no mercado premium na área de eventos e relações públicas.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi quando tive minha primeira filha. Eu amamentava a cada 2 horas e não tinha forças para acompanhar o ritmo do escritório. Graças a Deus minha equipe foi nota mil e tocaram super bem o andamento dos clientes. Depois de alguns meses fui gradativamente voltando e minha filha entrou junto no ritmo. Ia a todas as reuniões e events comigo, mamava, trocava fralda, e dormia durante minhas atividades profissionais, sempre ao meu lado.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Eu trabalho em horários alternativos, para ter tempo de qualidade com minhas filhas. Vou à academia todos os dais as 6 horas da manhã. Isso me ajuda a manter o ritmo. Levo as crianças para a escolar as 7:45 e vou para o escritório. Dois dias por semana saio mais cedo para ficar com ela. Quando as coloco para dormir (as 7pm), volto para o computador para trabalhar nos projetos de nossos clientes. Adoro trabalhar! Muitas vezes trabalho nos finais de semana. Passo as manhas praticando esportes e trabalhando a tarde toda (quando as crianças estão com o pai).

Qual o seu maior sonho?

Pergunta difícil…. Ter mais tempo para fazer tudo o que já faço e amo!

Qual a sua maior conquista?

Eu diria que meu maior sonho realizado foi ter as minhas duas filhas. Sempre sonhei em ser mãe, e esta certamente é a minha maior realização. Viro criança quando estou com elas.

Livro, filme e mulher que admira

Malala Yousafzai e a Salete, caseira da fazenda (mulher incrível!).