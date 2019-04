Nossa Mulher Positiva é Amanda Nobre, auxiliar do Marcela Buchaim SPA Personalizado.

Quando você veio para São Paulo? Como foi a sua chegada a cidade grande?

Eu cheguei em São Paulo em 2004, foi uma mudança muito confusa, eu saí de uma cidadezinha no Ceará que na época tinha 14/15 mil habitantes. Me mudei para São Paulo sem conhecer nada e ninguém. Foi um começo bem complicado!

Como começou a sua trajetória no Studio Tez?

Eu conheci o Tez por meio de uma amiga da minha prima, ela foi indicada para uma entrevista no salão para a vaga de recepcionista. Nesse tempo ela recebeu uma oportunidade de serviço na área em que ela atuava e eu acabei indo no lugar dela.

Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira?

Eu comecei trabalhando na recepção do Tez. Acredito que o momento mais desafiador da minha carreira foi a mudança de área dentro do próprio salão. Eu estava começando a trabalhar com os cabelereiros e, na minha visão, era um mundo completamente diferente, mas ao mesmo tempo que eu tinha todos os desafios do dia a dia, era algo muito prazeroso!

Morando em outra cidade, como você consegue equilibrar sua vida pessoal e sua vida corporativa?

Essa foi e ainda é a parte mais complicada! Eu tenho uma filha de um ano e oito meses, o que deixa tudo mais delicado! As dificuldades vão nos moldando, então acabamos conseguindo tempo, é sempre muito cansativo, não vou negar, mas minha vida é em torno da vida da minha filha, o que torna tudo no final muito prazeroso!

Qual o seu maior sonho?

Meu maior sonho é me qualificar cada vez mais no mercado como profissional e voltar pra minha cidade, trabalhando com o que eu amo. E ao mesmo tempo ter mais tempo com os meus irmãos e meus pais!

Qual a sua maior conquista?

A minha maior conquista com certeza foi ser mãe, é a coisa mais linda que existe na minha vida!

Filme que se identifica:

A Cabana.

Mulher que admira:

Marcela Buchaim. São poucas pessoas que conhecem e acompanharam sua história e trajetória, mas quem a conhece, sabe que sempre foi uma mulher muito guerreira, persistente, que ajuda muito o próximo e que confia muito nas pessoas que tão com ela. Se tem uma pessoa que eu admiro muito, é ela. A essência é linda, sua humildade é rara, quem consegue o que ela tem hoje em dia e tem pé firme e acima de tudo ser humilde, saber falar com as pessoas, saber se colocar no lugar do outro, é um diferencial que todo mundo deveria ter. A Marcela sempre teve esse lado mãe, esse lado amiga, ao mesmo tempo que ela é nossa chefe, ela sempre nos dá concelho e nos auxilia em tudo!