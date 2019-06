Nossa Mulheres Positiva é Alessandra Issa; gerente de Comunicação da Oi. Em coletiva de imprensa realizada hoje em São Paulo, a executiva conta mais sobre a Plataforma digital de vídeo Oi Play; que tem interface mais intuitiva e apresenta novidades como “Pra trocar”, funcionalidade inédita que permite customizar o conteúdo todo mês. A operadora apresentou tambem o Streaming Box e se torna primeira operadora da América do Sul a oferecer equipamento com sistema Android que conecta TV convencional à internet.

Com a expansão de sua rede fibra ótica até a casa do cliente (FTTH), a Oi ampliou a oferta da banda larga Oi Fibra e, em seis meses, dobrou o número de municípios atendidos. Lançado no ano passado, o serviço estará disponível até o fim de junho em 60 cidades, contra 27 ao final de 2018. Líder no ranking Netflix Brasil, a Oi Fibra já é reconhecida como a melhor banda larga do mercado, resultado da sua qualidade e da alta velocidade de conexão, que hoje são os atributos mais relevantes para os consumidores. Pesquisas indicam também que há vários perfis de clientes que buscam ter acesso a conteúdo a qualquer hora e em qualquer lugar. E quanto melhor a conexão, mais eles estão dispostos a consumir conteúdos por streaming. Para atender a essas demandas, a Oi reforça sua atuação comercial com o lançamento de serviços inéditos – a nova plataforma Oi Play com a funcionalidade “Pra trocar” e a Streaming Box – e com a estreia da campanha “Oi Fibra, a internet que muda sua internet”.

“A fibra muda o jogo no setor de telecom porque é a base para atender à crescente demanda por consumo de dados. E a Oi tem vantagens competitivas únicas para oferecer a melhor experiência digital”, afirma Eurico Teles, presidente da Oi.

O Oi Play é a plataforma online de vídeo da Oi, disponível via web ou aplicativo. Com sua nova versão, a companhia oferece aos clientes uma solução completa para o consumo de conteúdo por streaming, com funcionalidades que garantem autonomia e personalização. No Oi Play, é possível assistir a video on demand de diversos parceiros (Discovery, ESPN, FOX, Globosat, HBO, Telecine, Turner, Viacom e Vubiquity), ver canais ao vivo e alugar títulos. Na nova versão, a plataforma ganhou uma interface mais intuitiva, facilitou o acesso do cliente com um mesmo login para todo o conteúdo e ampliou a programação disponível, entre filmes, séries, noticiário, conteúdo infantil e esportivo.

O Oi Play também apresenta agora a funcionalidade inédita “Pra trocar”, que permite ao usuário escolher a cada mês quais serviços de video on demand vai consumir. Os conteúdos que estão disponíveis para troca têm um valor em “Plays”, a moeda virtual da plataforma. Cada plano da Oi elegível a essa funcionalidade garante ao cliente uma determinada quantidade de “Plays” para fazer as transações. Assim, de acordo com seu interesse, ele escolhe os serviços de video on demand que quer usar no período e depois de 30 dias pode trocar por outras opções disponíveis no menu “Pra trocar”.

São elegíveis à funcionalidade “Pra trocar” novos clientes de telefonia móvel pós-paga e de pacotes Oi Total Play e Oi Total Conectado. Já o conteúdo do Oi Play está disponível para todos os clientes Oi de telefonia móvel pós-paga, TV por assinatura e banda larga. Até o fim do ano, o Oi Play estará disponível também para consumidores que não são clientes dos serviços da companhia.

Outro grande lançamento da Oi é a Streaming Box, que integra Oi Play, Netflix, YouTube, Google Assistant, entre outros aplicativos em um equipamento que conecta a TV convencional à internet. A Oi é a primeira entre as operadoras da América do Sul a oferecer esse tipo de equipamento com sistema operacional Android certificado pelo Google. O produto, que chegará ao mercado em julho, é a nova aposta da Oi para ampliar o acesso a conteúdo na TV, com uma experiência digital completa, e também estará disponível para consumidores que não são clientes dos serviços da Oi.

“Hoje, conteúdo, autonomia e personalização são atributos fundamentais para o consumidor. Além disso, para o cliente, a qualidade e a velocidade são mais importantes do que o preço na escolha da banda larga. E quanto melhor a sua conexão, mais ele quer consumir conteúdo. A Oi está preparada para esse cenário. Temos produtos inovadores, serviços de alta performance e agilidade e baixo custo na implantação da fibra até a casa do cliente”, afirma Bernardo Winik, diretor Comercial da Oi.

Lançada em 2018, a Oi Fibra apresenta resultados expressivos: no primeiro trimestre deste ano, chegou a 1,7 milhão de casas (Homes Passed – HPs). E conectou 200 mil casas (Homes Connected – HCs) até maio deste ano. O serviço se destaca em primeiro lugar nos últimos três meses (fevereiro a abril) no ranking que mede a qualidade de conexão à Netflix do Brasil. Além disso, pesquisa de satisfação realizada pela Oi este ano identificou que a Oi Fibra apresenta elevado Net Promoter Score (NPS, índice que mede a tendência do cliente a recomendar um produto). O serviço permite conexão de até 200 Mega por R$ 99,90 mensais.

A Oi Fibra também apresenta como diferencial o acesso à TV por assinatura por protocolo de internet (IPTV), outro serviço que foi aprimorado pela companhia e está disponível nos combos a partir de R$ 189,90 mensais. A IPTV da Oi também tem uma nova interface para aluguel de video on demand com 10 mil títulos e conta com mais canais (até 200, sendo 78 em HD). Além de oferecer alta qualidade de som e imagem, a TV por fibra da Oi tem diversas funcionalidades que aprimoram a experiência do cliente, como: