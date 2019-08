Nossa Mulher Positiva é Adriana Caruso, integrante do Conselho na Caruso Lounge. Adriana nos conta como foi o caminho para se transformar de uma menina corajosa para uma mulher de sucesso.

1. Como começou a sua carreira?

Comecei a trabalhar com menos de 20 anos, no entanto, quando meu pai faleceu, tive que assumir a Tabacaria Caruso. Na época, tratava-se de um ramo totalmente masculino, com muita garra e confiança me apaixonei pelo negócio, mesmo tratando-se de um enorme desafio.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Caruso Louge?

O formato inicial da Caruso era uma Tabacaria, onde se vendia artigos de luxo para apreciadores de charutos e cachimbos.

Mais tarde, passou a ser uma loja de presente de luxo para homens e mulheres vendendo artigos como: luvas, bolsas de couro e perfumaria, além dos artigos ligados ao tabaco.

Logo depois, a Caruso se diversifica ainda mais, aumentando seus segmentos para uma grande linha de canetas tinteiro e esferográficas, lapiseiras, isqueiros e acessórios em couro femininos e masculinos.

Com a entrada das grandes marcas no Brasil, a Caruso mais uma vez inova com artigos de presentes masculinos como: miniaturas de carros, aviões, personagens de filmes, jogos.

Hoje, somos Caruso Lounge, o maior da América Latina, com diversos serviços e encantamentos exclusivos, funcionando como um clube de associados, montado com poltronas de couro, salas especiais, restaurante, barbearia, loja de vinhos e com foco em experiências únicas.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

No comércio existem muitos momentos difíceis, mas sempre os encarei como degraus para alcançar o meu maior sonho.

Talvez o pior momento tenha sido o incêndio que destruiu totalmente a loja da Alameda Lorena, uma tristeza infinita, mas demos a volta por cima e fomos em frente.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Com muito jogo de cintura, dedicação, muito amor e tentando fazer com que minha vida pessoal, corporativa e empreendedora tivessem o mesmo objetivo, ser feliz, equilibrada, focada e com sucesso em ambas as áreas.

Amor a vida e aos negócios – acho que isso explica tudo.

5. Qual seu maior sonho?

É acompanhar, como conselheira, e com muito orgulho, o sucesso do meu filho – a quarta geração a assumir a Caruso.

6. Qual sua maior conquista?

É ter o amor e respeito dos meus filhos e marido.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Mulher: Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza.

Livro: O pequeno príncipe, autor Antoine de Saint-Exupéry

Filme: Bohemian Rhapsody, dos mais recentes