Daniella Novaes, modelo há 11 anos, yogini com duas formações em yoga e empresária, acabei de lançar uma marca de moda consciente com minha irmã, a Be Flow (@beflowoficial) com tecidos ecológicos e trabalhos manuais como crochet e macramê.

1. Quais são, na sua opinião os pilares para uma vida saudável? As pesquisas dizem que são Sono, Alimentação e exercício. Você concorda?

Super concordo! Incluiria também, a meditação. Aquietar-se, olhar para dentro. O corpo em estado meditativo regenera as células, inclusive as cerebrais, associadas ao envelhecimento. Não necessariamente precisamos dormir horas, se estiver deitado, relaxado, o corpo descansa! E se a mente estiver equânime, sem reagir, ela também descansa. A saúde é o espelho da nossa consciência. Sobre a alimentação, é vida! Água e chás também! Tudo o que somos é a partir do que ingerimos, percebo cada vez mais o quanto os alimentos são medicinais e o quanto interfere em nossa saúde física, mental e emocional. Procuro alimentos orgânicos, que são mais nutritivos, e livres de agrotóxicos. Os exercícios físicos também são muito importantes, precisamos cuidar do nosso corpo, nosso templo sagrado! Fortalecendo-o e colocando-o em movimento para assim, gerar mais vitalidade, disposição e felicidade. Recomendo qualquer atividade física, desde que esteja bem consciente e alinhada com a respiração. O Yoga é minha paixão! Essa prática milenar é completa, poderosa e transformadora. 2. Você é vegana? Não. Porém, a base da minha alimentação é vegana. Definitivamente, é o que meu corpo recebe melhor! Me sinto muito mais leve, viva, presente e em equilíbrio! Mas ainda, esporadicamente, como alimentos que contém leite (mesmo preferindo leite vegetal) ou ovos (apenas orgânico), devido à exploração com os animais. 3. Como é a sua relação com a sua pele? Eu sempre gostei da minha pele! Desde adolescente eu hidrato-a muito, pois ela é seca. Hoje, com muito mais consciência, uso apenas cosméticos naturais, que inclusive todos são da Roseli Siqueira, acredito e confio demais no trabalho dela. Cuido da minha pele com muito amor, eu gosto! Amo higieniza-la, passar cremes, máscaras, faço bastante auto massagem, auto Reiki, e no dia a dia (tirando nos trabalhos de modelo) eu uso apenas maquiagens naturais, de marca brasileira a Baims e internacional, amo a Rms Beauty. 4. Você usa protetor solar? Não. Contém muitos componentes químicos (cancerígenos) e hormônio. Uso a máscara de abóbora da Roseli Siqueira, todos os dias. Ela deixa a minha pele resistente e preparada para absorver os nutrientes do Sol! Além de deixar um tom lindo, dourado. 5. O que te levou a começar um tratamento natural para a sua pele? Desde que comecei a praticar yoga, venho mudando muitos aspectos em minha vida, organicamente, sem pressão. Cada vez mais, busco tudo o que vem da Natureza, assim me sinto conectada e em harmonia com a fonte da vida. 6) Como a Roseli Siqueira mudou a sua pele e vida? Ela me fez rever muitos conceitos! Um novo olhar! Totalmente diferente de tudo o que eu tinha ouvido até então, tudo o que nos convenceram a acreditar. Para mim, foi um despertar! Eu integrei tudo, o que no fim, já estava dentro de mim! Além de não usar protetor solar, outra questão que me fez muito sentido, foi não ser a favor de botox! Os músculos ficam paralisados durante meses, deixando-os cada vez mais fracos e consequentemente, surgindo mais rugas. A pessoa fica dependente e presa nesse looping. Temos muitos músculos no rosto, precisamos exercita-los, como qualquer outro!!! Vejo algumas meninas tão novas com a pele judiada por conta de procedimentos estéticos, que prometem milagres, porém deixam a pele cada vez menos resistente. 7. Quais foram as melhores decisões que você tomou para melhorar a sua pele? Incluir uma enorme variedade de alimentos que a terra nos fornece; beber mais água e chás; tirar alimentos industrializados e processados. Cosméticos naturais: hidratantes, óleos, sabonetes, máscaras e maquiagem; Massagens e ginásticas facial e corporal; e por fim, técnicas do yoga, como exercícios respiratórios, Pranayama, que purificam corpo e mente, Nauli Kriya, para limpeza e bom funcionamento dos órgãos abdominais e, exercícios de descontração, para desbloquear os músculos e circular melhor a energia.