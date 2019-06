3. Você usa protetor solar?

Não, desde criança sempre me deram muita alergia, acho que é por ter muita química. No dia a dia eu uso os produtos naturais que fazem muito bem para a minha pele. Quando vou a praia uso mascara de abóbora ou a mascara sapajos da Roseli Siqueira. Não deixo de usar óculos e chapéu também.

4. O que te levou a começar um tratamento natural para a sua pele?

Eu sempre fiz muita foto de “beleza” quando era modelo, ou seja foto para cosméticos , cremes, maquiagens , sempre tive pele boa, nunca precisei cuidar muito quando nova, então os cuidados com minha pele começaram tarde perto do que as meninas hoje em dia fazem. Aos 28 anos, conheci a Roseli e comecei a fazer varias fotos para ela como modelo, e foi aí que comecei a tratar minha pele com ela e até hoje, continuo fiel.

6. Como a Roseli Siqueira mudou a sua pele e vida?

Com a Roseli aprendi a ginástica facial que faço diariamente desde que a conheci. A Roseli é a minha “gurú” da pele, pois eu tenho muito problema de alergia e ela que sempre resolve pra mim com suas máscaras milagrosas.

7. Quais foram as melhores decisões que você tomou para melhorar a sua pele?

Ginástica facial melhora o tonos da pele e beber muita água.