Comecei minha carreira como jornalista no Diário de São Paulo, na minha época ainda era o diário popular, uma grande escola! Depois escrevi para revistas como UMA, Elle, Boa Forma, TAM…

Sempre soube que minha vocação era a comunicação. Desde adolescente, já sabia que seria jornalista. No vestibular não pensei nem na segunda opção. Odeio rotina e a vida de jornalista me proporciona mergulhar a cada dia em universos completamente diferentes e colocar o mundo em contato com eles.

Mas, percebi bem antes que a maioria dos profissionais, que as redações estavam ficando enxutas, diferentes e que eu precisava ir além. Pesquisei e fui fazer um pós em comunicação corporativa, descobri uma outra face que me abriu muitas portas. Sempre fui conhecida por fazer contatos, circular em diversas rodas e fazer conexões que geravam grandes negócios de forma espontânea. Em pouco tempo, desenvolvi um network e uma agenda, a qual tenho um enorme orgulho e que passou a ser meu grande diferencial.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Papiro?

Entrei na Papiro para ser um dos atendimentos e, alguns anos depois, fui convidada para ser sócia da empresa. Mesmo quando só atendia as contas, já pensava e agia como a agência fosse minha. E assim, meu lado empreendedor falou mais alto. Hoje, temos uma agência boutique que já possui 16 anos de mercado e zela pelo atendimento personalizado e pela qualidade. Estar perto, olhar no olho, gerar mais do que notícia, negócios e construir marcas, projetos e ir sempre além… As contas ficam conosco por anos, o que não acontece neste mercado que possui altíssima rotatividade. Ter passado pela redação me proporcionou um olhar diferente de quem já esteve do outro lado do balcão. Sempre fui consciente de minha responsabilidade social e me envolvi em alguns projetos sociais que se tornaram minha grande paixão.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acho que quando perdi minha mãe, minha grande referência… Mas, sempre lidei bem com mudanças e dificuldades.. Elas me levam em frente e somente com elas que amadurecemos e crescemos! Sempre me coloquei no lugar dos que vendem lenços e não dos que choram. Me reinvento a cada dia,e procuro olhar sempre em frente. Para o alto e avante!

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Eu não desligo 24h! Tenho feito este exercício de largar o celular, me conectar comigo mesma . A atividade física a descarregar energia, me recarrega. Sou uma usina de ideias e amo o que faço! Com bom senso dá para equilibrar a vida pessoal e profissional. O segredo é fazer o que gosta e nunca se acomodar, em nenhum setor.

Me sinto realmente plena quando estou envolvida em um grande projeto. Me acho até estranha quando estou meio sem fazer nada… Mas, tenho tentado achar o tal do ócio criativo….

5. Qual seu maior sonho?

Tenho paixão por televisão, quero poder desenvolver este lado e tenho estudado bastante para isto. Ano passado pude, na Band, desenvolver algumas matérias, mas gostaria de fazer algo mais investigativo, hard news. Ir a fundo em uma notícia, aquela coisa do repórter por vocação, sabe? Além disto, gostaria de desenvolver um projeto social que ajudasse várias causas de maneira efetiva, que realmente transformasse a vida de alguém, sem ser assistencialista.

6. Qual sua maior conquista?

Tenho muito orgulho de não depender de ninguém financeiramente e ainda poder ajudar algumas pessoas que precisam. Orgulho dos projetos que participei e que deixei a minha marca. Não há empoderamento maior, embora não goste desta palavra…