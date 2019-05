Rachel Polito é mestre em comunicação e consumo; tem especialização em planejamento estratégico pela Regis University; especialização em criatividade; master em tecnologia educacional; pós-graduação em marketing; e formação em comunicação social com habilitação em Relações Públicas-Sócia/diretora do Curso de Expressão Verbal Reinaldo Polito, escola referência no ensino de oratória no país. É autora de diversas obrar entre elas: “Superdicas para um TCC nota 10!”, “29 minutos para falar bem em público e conversar com desenvoltura”, “Superdicas para escrever uma redação nota 1.000 no Enem” e

“I superconsigli per una tesi di laurea da 100 e lode” (publicado na Itália e Suíça).

1.Como começou a sua carreira?

Comecei minha carreira muito jovem, ainda na faculdade. Ajudava meu pai no negócio e digitava os livros dele (na época ele escrevia tudo à mão). Sempre fui apaixonada pelo seu trabalho e o acompanhava desde criança (tenho vídeos participando de suas aulas com 10 anos de idade), mas nunca imaginei que fossemos trabalhar juntos e nos tornar sócios.

2.Como é formatado o seu modelo de negócios?

Trabalhamos com educação/serviços. Nosso público é constituído de pessoas com boa formação e, normalmente, é muito exigente. Somos uma empresa de pequeno porte, modelo familiar, mas não é por esse motivo que deixamos de fazer planejamento estratégico e ações constantes de inovação dentro da organização.

Estamos sempre atentos a novas necessidades do mercado, sempre voltadas à comunicação (procurando nunca perder o foco em nosso core business) para que o negócio seja frequentemente renovado e oxigenado. Essa é uma preocupação constante. Não basta ser referência no mercado, como somos, é preciso estar sempre atualizado para que o negócio não fique parado no tempo.

3.Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Por incrível que pareça, o momento mais difícil foi decidir permanecer no negócio da família e fazer disso minha missão de vida. Já estava há alguns anos envolvida com as atividades da empresa e fui fazer um estágio nos EUA, era muito nova e, quando voltei, precisava decidir se abraçava de vez aquele desafio ou se buscaria uma carreira em multinacional.

Sempre acreditei que o nosso negócio era inovador e que eu teria muito a acrescentar e muita novidade para trazer, mas era uma decisão definitiva. Naquele momento sabia que a escolha que eu fizesse não teria volta.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Não consigo separar muito os negócios da vida pessoal. Não me importo de trabalhar enquanto estou de férias e obviamente penso na empresa 24 horas por dia. Isso não me impede de ter momentos de lazer e um tempo para mim.

O segredo da vida é trabalhar com o que gostamos, quando fazemos isso, tudo vai parecendo mais fácil. Cada nova ideia parece uma conquista e não um trabalho e tudo se torna momento de alegria. Claro, que quando os problemas surgem pensamos e nos pressionamos constantemente até solucioná-los, mas não vejo isso como algo negativo.

Como além de diretora da empresa, também sou escritora e professora, estou constantemente pesquisando novos assuntos para aulas e livros e isso acaba fazendo com que não exista muita separação de horários em minha vida. Isso não atrapalha em nada meu relacionamento e minha vida pessoal. Estou com meu marido há 26 anos e nos apoiamos muito em nossas carreiras. 5. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é que meus livros sejam publicados mundialmente e que o nosso negócio continue sendo referência para todos os públicos, inclusive os mais jovens que estão chegando e começando a identificar a necessidade de desenvolver uma boa comunicação para a carreira e vida pessoal.