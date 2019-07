Nossa Mulher Positiva é Rizia Prado, especialista em inglês para o agronegócio, foi trabalhando na horta da faculdade de Gastronomia no EUA que surgiu o interesse pelo AGRO, nada na minha vida tem haver com sorte, tudo é preparação que encontra oportunidade.

1. Como começou a sua carreira?

Quando voltei ao Brasil, comecei a ministrar aulas de inglês em escolas tradicionais, mas não concordava com os métodos, e comecei a ministrar aulas particulares, por um acaso a maioria dos alunos eram profissionais do AGRO, e foi estimulando eles a falarem inglês técnico de maneira assimilativa que enxerguei um nicho no mercado inexplorado.

2. Como é formatado o seu modelo de negócios?

Eu tenho uma empresa chamada “Greengo Inglês” que é uma escola de inglês online, e através de uma plataforma exclusiva

oferecemos um curso de inglês chamado ISA (Inglês de Sucesso Agro), voltado para profissionais do setor.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?



Foi quando bateu a dúvida, será que existe mercado pra esse negócio? Porque ninguém criou nada ainda? Porque não havia referências, eu tive que criar algo do zero, desenvolver módulos, desenhar processo, como havia validado o método com

alunos em aulas particulares, eu sabia que tinha tudo para dar certo, mas confesso que tive que abandonar a lógica e seguir meu coração (não me enxergava fazendo nada mais além daquilo), visto que pela lógica era LOUCURA, mas ninguém faria melhor que eu!



4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida

corporativa/empreendedora?



Confesso que sou extremamente “workaholic” com o privilégio de ter no meu hobby a paixão pelo trabalho duro! Eu brinco que “descanso carregando pedra”, mas as vezes gosto de relaxar

praticando esportes radicais e mergulhando de cilindro no mar.

5. Qual seu maior sonho?



Revolucionar o mercado AGRO através da educação, fazendo o profissional maximizar sua carreira tornando-se um ativo indispensável, onde o mercado global não vai poder ignorá-lo de tão completo e literalmente “pronto pra guerra”, porque o mercado internacional é extremamente competitivo.

6. Qual sua maior conquista?



Minha maior conquista é já ter transformado a vida de várias pessoas através do inglês técnico aplicado, fazendo com que essas pessoas conquiste seus sonhos, mostrar que é possível, que a pessoa é 100% capaz de falar inglês, esse é o meu propósito.

7. Livro, filme e mulher que admira?

Livro: The Day That Turns Your Life Around autor: “Jim Rohn”, o livro

desse mestre filósofo Americano, deu forma ao meu mindset atual.

Filme: “Meia noite em Paris” (Assisto várias vezes e não me canso)

aquela fantasia intelectual mexe comigo

Mulher: Oprah Winfrey