VAMOS DEBATER A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NOS IMPORTANTES TEMAS DA SOCIEDADE?

Inscreva-se já: https://bit.ly/2TyJ3kY

Para celebrar o Mês Internacional da Mulher, o evento Mulheres e o Poder promove uma série de debates sobre a representação feminina na Segurança Pública, Economia, Saúde Pública e nas esferas de poder.

O encontro acontece dia 15 de março, sexta-feira, no auditório do MIS – Museu da Imagem e Som. Teremos a honra de contar com a participação de um super time de mulheres inspiradoras: a juíza Domitila Manssur, a delegada Renata Cruppi, as executivas Luciana Nicola, Nina Silva, Paula Fabiani e Paula Gomez; as médicas Daniela Bortman e Albertina Duarte Takiuti, a psicóloga Ana Maria Fonseca Zampieri. As mesas serão mediadas pelas maravilhosas jornalistas Sofia Patsch, Guta Nascimento e Madeleine Lacsko E claro, também estarei lá, ao lado das minhas parceiras organizadoras, Janaina Lima e Adriana Ventura!

Não fique de fora dessa!

