Comovida com a situação das crianças refugiadas, Claudia Saad criou o projeto Expressōes e Histórias. Imediatamente convidou o amigo e fotógrafo Angelo Pastorello para clicar personalidades e empresários em proll da Ong A I Know My Rights – IKMR.

A organização não-governamental brasileira, sem fins lucrativos é considerada uma referencia nacional no atendimento a crianças refugiadas e solicitantes de refúgio no Brasil e faz parte do alto comissariado da ONU no Brasil.