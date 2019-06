As filiadas Maria Dolores Gasparin, Rosângela Moro, Sandra Comodaro e Silvia Barcik participaram do evento Lide Mulher mediado por Fabi Saad

Quatro grandes nomes da liderança feminina do Brasil participaram, na última terça-feira (25), no Mabu Curitiba Business, do evento Lide Mulher Paraná. O bate-papo teve como objetivo debater a atuação em alta performance em diferentes mercados.

Estavam na roda de conversa, mediada pela empresária Fabi Saad, a designer curitibana, Maria Dolores Gasparin; a advogada especialista em direito tributário, Rosângela Moro; a presidente do LIDE MULHER no Paraná, advogada e sócia diretora da Nelson Wilians Advogados, Sandra Comodaro; e a diretora da Renault e da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Silvia Barcik.

Cada uma das convidadas falou sobre o início das suas carreiras, expectativas, sonhos e desafios. A executiva, Silvia Barcik, chamou a atenção para alguns comportamentos que ainda permeiam as grandes empresas, explicados nos termos “manterrupting”, “mansplaining” e “gaslighting” e, como, em um dos maiores desafios da carreira foi liderar, em 2012, um grupo para aumentar o percentual de mulheres dentro da Renault do Brasil, por meio de ações de sensibilização, empoderamento de mulheres etc. “Todos os diretores se comprometeram em aumentar o percentual de mulheres em suas equipes e, apesar do apadrinhamento de toda a direção, tínhamos um que não entendia. E isso mexia com a gente. Foi um grande desafio de amadurecimento”, conta Barcik.

A respeito da maior conquista, Maria Dolores, destaca ser a sua própria empresa, construída em parceria com o marido. “O que nós conseguimos juntos é muito lindo. Eu me orgulho muito da empresa, de cada serzinho que está lá. A nossa empresa é bacana porque não tem uma rotatividade grande de funcionários. Me sinto orgulhosa em empoderar mulheres, dar voz para quem está lá dentro, permitir crescimento profissional e pessoal. Todos me trazem alegria e paz para viver”, conta a designer.

A presidente do LIDE Mulher destaca como sua maior conquista a família e posição profissional. “Equilibrar o trabalho e a família, e minha posição profissional hoje é a minha maior conquista. Parece um clichê, mas estar em no lugar certo com as pessoas certas faz toda a diferença, ter ao lado pessoas que te apoiam independentemente das circunstâncias”.

Rosângela Moro, destaca que seu maior sonho, atualmente, é fazer uma viagem longa com o marido. “Uma viagem sem hora para voltar, ter um tempo de casal”. A executiva, Silvia Barcik, destaca que todas querem o mesmo: tempo. “Para mim isso tem a ver com qualidade de vida. Todas queremos ter mais tempo. No futuro, meu maior sonho é que as pessoas tenham mais tempo para fazer o que tem valor para elas, uma cidade melhor, um jeito melhor de mobilidade. Eu batalho por esse sonho todos os dias no meu trabalho: uma cidade melhor”.

Um pouco sobre o LIDE

O Lide – Grupo de Líderes Empresariais é, atualmente, presidido por Luiz Fernando Furlan (chairman do LIDE e presidente do LIDE Internacional) e por Roberto Giannetti da Fonseca (vice-chairman). O grupo conta com mais de 1.700 empresas filiadas, que juntas congregam 57% do PIB privado do Brasil, sendo a mais qualificada plataforma empresarial independente do país. Tem matriz em São Paulo e unidades em diferentes estados brasileiros, além do Paraná. O grupo também está presente internacionalmente, em quatro continentes, nos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Chile, China, Estados Unidos, Itália, Marrocos, Moçambique, Portugal, Uruguai e Oriente Médio. As atividades do Lide Paraná têm o patrocínio de gestão da Renault e o a AYoshii é a patrocinadora do Lide Mulher no estado.