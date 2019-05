O LIDE Mulher realiza, no dia 30 de maio, às 8h30, um Café da Manhã com Mentoring, no Show Room da A.Yoshii em Curitiba, com as filiadas. A convidada para o encontro é a CEO da Sephora Brasil, Andrea Orcioli. O mentoring é um dos eventos propostos pelo LIDE e tem como objetivo reunir grandes líderes com as associadas, para que possam contar sua trajetória, relatar experiência, desafios, superações e lições de carreira.

Andrea Orcioli está desde 2014, na rede francesa ligada ao grupo LVMH – Möet Hennessy Louis Vuitton, onde ocupava o cargo de VP de Marketing e Merchandising para a América Latina da Sephora. Acaba de assumir o posto máximo na hierarquia da rede, que é o maior destino de compras de beleza do mundo. Diplomada com honras pela Berkeley University of California em Marketing e graduada pela Universidade Paulista (UNIP), a executiva tem 21 anos de experiência no marketing de grandes empresas como Unilever e Avon. Acumula expertise no universo corporativo e amplo conhecimento em planejamento estratégico, inteligência de marketing, segmentação de público e gerenciamento de portfólio, bem como desenvolvimento de lançamentos locais, regionais e globais.