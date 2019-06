Dra Carla Goes lança o projeto “Novo Olhar”que tem como objetivo tratar mulheres vítimas da violência doméstica , devolvendo a auto estima e o amor a vida. O agressor tem como objetivo deixar a sua marca e paralisar a vítima, que fica fora da sociedade com a certeza da culpa. As lesões em geral são no rosto, causando hematomas, lacerações e contusões que impedem o convívio com a sociedade, levando até a perda por falta de informação do seu emprego. O importante é que com esse “ Novo Olhar” possamos acolher essas mulheres, reduzir o tempo de recuperação das lesões, fortalecê-las emocionalmente para que saiam desse ciclo de violência e sigam com uma vida digna podendo ser inseridas na sociedade, assim como no mercado de trabalho. O projeto tem apoio da Promotora Gabriela Mansur, Instituto Nelson Wilians e da ONG Bem Querer Mulher que faz todo acompanhamento psicológico e orienta legalmente essas mulheres. Como é um projeto de iniciativa privada, a Dra Carla dedica um dia na semana na sua clinica em São Paulo, para esse atendimento. O objetivo é ter um atendimento nacional.