O livro Mulheres Positivas será relançado no dia 22 de Maio na Livraria da Vila ( Rua Fradique Coutinho, 915 ).

Algumas das personagens do livro estarão lá para contar pessoalmente suas histórias: Sonia Quintella da ArteSol, Caroline Albanesi da Amigos do Bem e Fabiana Gutierrez da empresa com propósito social Carlotas!

Os royalties das escritoras Fabi Saad e Fernanda Medici serão doados para as Ongs ali apresentadas.

Não percam, esperamos a presença de todas!