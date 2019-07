CAROL SANDLER (FINANÇAS FEMININAS) É A PRIMEIRA INFLUENCER DO PAÍS A LANÇAR UMA TV DIGITAL

Com um repertório que já transformou a vida de mais de 20 milhões de mulheres nos últimos sete anos através do hub online de conteúdo Finanças Femininas, Carol Sandler lança neste dia 16 de julho sua TV Digital. Um ambiente online único e híbrido, uma plataforma de conteúdo on demand, com vídeos diários e exclusivos para o público assistir quando e como quiser, seja no celular, computador, tablet ou smart TV.



Carol é a primeira influencer digital do Brasil a produzir uma TV digital. Nela, trará vídeos novos diariamente sobre finanças, carreira, empreendedorismo e os principais momentos de vida da mulher. “Para uma mulher ser independente, ela precisa poder bancar as suas escolhas. Neste novo projeto, vou trazer as ferramentas necessárias para as mulheres poderem tomar as melhores decisões com o seu dinheiro”, explica Carol.

O coquetel para lançamento do projeto ocorrerá no dia 16 de Julho. E a lista de convidados para o evento inclui influencers relevantes, jornalistas renomados, clientes, parceiros, participantes da confraria da Carol Sandler e seguidoras do Finanças Femininas.

Nesta plataforma, alguns programas serão oferecidos para abordar diversos temas, como por exemplo:

Economize já

Truques práticos de como economizar nas suas compras do dia-a-dia, junto com dicas de como ser consciente na hora de consumir.

Vou sair de casa

Programa para a mulheres jovens que querem sair da casa dos pais. Histórias, dicas e mil formas de realizar este sonho.

Talk show

Puro poder! Neste programa, a Carol e suas convidadas especiais trazem lições importantes sobre vida, trabalho, dinheiro e os desafios de ser mulher no século 21.

Conta no vermelho

Sem pânico! Dívidas, boletos, nome sujo, refinanciamento, renegociação, credores… dá um frio na espinha só de pensar. Mas não precisa ser assim – e a Carol mostra a forma de sair deste buraco de uma vez por todas.

Deu certo!

Histórias inspiradoras de espectadoras que resolveram suas vidas e vieram contar como foi.

Sua carreira

Como navegar no mercado de trabalho? Política de escritório? Existe um jeito certo de empreender? Neste programa, a Carol e seus convidados dão o caminho para acelerar a sua carreira.

Vida de mãe

Da gravidez ao parto. Do zero aos 18 anos. Fertilização e adoção. As várias formas de falar de maternidade, cuidar das contas da família e ensinar o valor do dinheiro aos filhos.

Enfim, sós

O casamento vai muito além da festa. Este programa é o companheiro para casais que querem ter uma vida a dois cheia de prosperidade.

Uma grana a mais

As mil e uma formas de conseguir arranjar um dinheiro extra. Assim você consegue aquela ajuda para pagar as contas e realizar os sonhos.

Investidora sim!

O mercado financeiro ainda é um jogo masculino? Chegou a hora de igualarmos a partida. Um programa sobre investimentos sem jargões que vai turbinar os seus rendimentos.

Solução da semana

Em meio a um universo de empresas inovadoras que surge no Brasil, um guia semanal para conhecer e entender as soluções para o seu bolso.

Antenada

Falar de dinheiro nunca foi tão divertido. Uma live semanal para explicar e traduzir o noticiário e mostrar como ele impacta as suas contas. Toda segunda-feira, às 11h.

Carol, cadê meu dindin?

Você tem uma dificuldade financeira ou um sonho para realizar? Neste programa semanal, a Carol vai até a casa das espectadoras para RESOLVER a vida financeira delas de uma vez por todas.

Além disto, o Carol Sandler Tv irá contar com outros especiais como matérias e entrevistas. Ações mensais com suas espectadoras também serão disponibilizadas para gerar maior engajamento e Web Séries baseadas em assuntos que o público se interessa e gosta.

Sobre Carol Sandler

Carol estudou Jornalismo na PUC-SP e Economia e Relações Internacionais no Institut d’Études Politiques de la France, em Paris. Premiada como a melhor micro influenciadora em 2018, é autora do livro “Detox das compras” e co-autora do livro “Finanças Femininas – Como organizar suas contas, aprender a investir e realizar seus sonhos”, além de ter sua própria coluna no site das revistas CLAUDIA e PAIS E FILHOS.

Também em 2018 apresentou o quadro ‘’Carol, Cadê Meu Dindin?’’, no programa SuperPoderosas da Band. O canal no Youtube do Blog conta com mais de 80 mil seguidores, e o site alcança cerca de 320 mil views por mês.

Marcas como Uber, Banco do Brasil, Rappi e Vivo são parceiras da jornalista, que conta também com o patrocínio exclusivo da Guide Investimentos.

O Blog foi criado em 2012, e nestes 7 anos de atuação, o Finanças Femininas já impactou mais de 20 milhões de mulheres, com audiência nacional, que vai de Rio Branco, no Acre, ao Sul do País.

