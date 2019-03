INSTITUTO CONSULADO DA MULHER ABRE INSCRIÇÕES PARA PRÊMIO QUE ASSESSORA E EMPODERA EMPREENDEDORAS

Ação social da Consul abre edital no Dia Internacional da Mulher e anuncia que premiará com R$ 40 mil organizações sem fins lucrativos e R$ 10 mil os negócios vencedores

De 08 de março a 12 de abril, organizações sem fins lucrativos que apoiam grupos ou redes de empreendimentos liderados por mulheres na área da alimentação podem se inscrever de forma gratuita na 7ª edição do Prêmio Consulado da Mulher de Empreendedorismo Feminino. Ação social da Consul – marca de eletrodomésticos mais presente nos lares brasileiros -, o Instituto, que trabalha no apoio e no empoderamento de empreendedoras, traz uma novidade para 2019: premiará três parceiros com R$ 40 mil cada um para gerir a assessoria de empreendimentos com base na metodologia do Consulado da Mulher.

O objetivo é que as organizações inscritas repassem a metodologia de gestão desenvolvida pelo Instituto para no mínimo dois e no máximo cinco grupos ou redes de empreendedoras pelo período de um ano. Os grupos inscritos também receberão investimento, no valor de R$ 10 mil reais, e eletrodomésticos Consul para otimizar suas condições de produção e alavancar os negócios.

“Esse é um novo modelo de premiação, que reconhece o trabalho das organizações sociais parceiras e garante o recurso necessário para a aplicação da nossa metodologia de gestão, que tem resultados amplamente comprovados. Com isso, além de beneficiar grupos de mulheres em vulnerabilidade, fortalecemos a rede social que fomenta o empreendedorismo feminino no Brasil”, conta Leda Böger, diretora do Instituto.

As organizações sem fins lucrativos selecionadas serão qualificadas pelo Instituto – que já deixou sua marca em 23 estados e 165 cidades, beneficiando mais de 35 mil pessoas -, para replicarem a metodologia. O objetivo é somar esforços para beneficiar grupos produtivos liderados por mulheres, visando ao incremento da renda familiar e à melhoria das condições de vida para suas comunidades. Até então, as empreendedoras inscreviam seus negócios no edital de maneira independente, sem o auxílio de um intermediário.

Para se inscrever, basta atender aos critérios do edital divulgado no sitewww.consuladodamulher.org.br/premio2019. A ficha de inscrição estará disponível a partir de 08 de março.

Sobre o Consulado da Mulher

O Instituto Consulado da Mulher é a Consul transformando sonhos em realidade e trabalhando na transformação social por meio do incentivo ao empreendedorismo feminino. Nacionalmente a ação do Instituto apoia e empodera mulheres empreendedoras, oferecendo assessoria na gestão de micro negócios e capacitação para que empreendam de forma mais eficiente. Em 17 anos de atuação o Consulado da Mulher já deixou sua marca em 23 estados e 165 cidades, beneficiando mais de 35 mil pessoas.

Sobre a Consul

Há mais de 60 anos no mercado brasileiro, a Consul é pioneira no desenvolvimento de soluções bem pensadas e criativas no segmento de eletrodomésticos. A marca está presente em mais de 50% dos lares brasileiros. É parte da Whirlpool Latin America, empresa líder no setor de eletrodomésticos e da Whirlpool Corporation, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. Mais sobre a Consul em:www.consul.com.br.