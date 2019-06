Hoje existem 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil e a maturidade está sendo repensada.

Pensando nisso, o Grupo Mulheres do Brasil, por meio do Comitê de Empreendedorismo, organiza o Primeiro Fórum sobre Empreendedoras Maduras. O objetivo é inspirar, capacitar e promover as empreendedoras 50+ que já estão empreendendo ou querem empreender.

Segundo as coordenadoras do evento, a jornalista Claudia Reis e a empresária Elenira Lebrão, empreender com 50 +, requer cuidados e atenção adicionais. O evento abordará temas como Marketing Digital, Plano Estratégico, Vendas, Novas Tecnologias, Branding Pessoal, Gestão Financeiras, entre outros.

A programação conta com workshops, mentorias, palestras e painéis, que serão conduzidos por um time de peso do empreendedorismo feminino, como Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Adriana Carvalho, da ONU Mulheres, Mórris Litvak, fundador da Maturijobs, Chieko Aoki, fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels, Bete Marin, cofundadora da consultoria Hype 60+, entre outros .

Dia – 08/ 06/ 2019

Endereço- Rua Tomás Carvalhal, 681 – Paraíso, São Paulo – SP

Horário- 09hs30m às 19hs