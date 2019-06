Andrea Orcioli contou às participantes sua trajetória de vida e carreira

O LIDE Mulher realizou, no último dia 30, um Café da Manhã com Mentoring, no Show Room da A.Yoshii em Curitiba, com as filiadas. A convidada foi a CEO da Sephora Brasil, Andrea Orcioli. Durante o encontro, a executiva contou às participantes sua trajetória de vida e carreira, até chegar ao posto maior da rede de produtos de beleza.



Segundo o ela, o início de tudo foi com a sua primeira paixão: o balé. Ao ter como desejo maior fazer parte do corpo de baile da companhia de dança, Orcioli, descobriu o comprometimento e a persistência. “Eu sempre tive em mim essa crença de ‘eu vou chegar lá’. Eu consegui o que eu queria, mas quando eu cheguei lá eu aprendi mais uma coisa: a sincronia. Os dançarinos dependiam um do outro e era preciso confiar. Portanto, a minha estrutura nos negócios e na vida pessoal foram construídas assim”, conta.

Diplomada com honras pela Berkeley University of California em Marketing e graduada pela Universidade Paulista (UNIP), a executiva tem 21 anos de experiência no marketing de grandes empresas como Unilever e Avon (onde iniciou como estagiária).



Andrea Orcioli está desde 2014, na rede francesa ligada ao grupo LVMH – Möet Hennessy Louis Vuitton, onde ocupava o cargo de VP de Marketing e Merchandising para a América Latina da Sephora. Acaba de assumir o posto máximo na hierarquia da rede, que é o maior destino de compras de beleza do mundo. Acumula expertise no universo corporativo e amplo conhecimento em planejamento estratégico, inteligência de marketing, segmentação de público e gerenciamento de portfólio, bem como desenvolvimento de lançamentos locais, regionais e globais.



“É importante ressaltar que nós somos responsáveis pela nossa vida e pela nossa carreira. É necessário amar aquilo que está fazendo, porque só assim você vai muito além do seu máximo. É aqui que está a garra, a nossa motivação natural. Portanto, meu conselho é: não faça aquilo que não ama, porque temos que ser feliz”, aconselha a executiva.

Um pouco sobre o LIDE

O Lide – Grupo de Líderes Empresariais é, atualmente, presidido por Luiz Fernando Furlan (chairman do LIDE e presidente do LIDE Internacional) e por Roberto Giannetti da Fonseca (vice-chairman). O grupo conta com mais de 1.700 empresas filiadas, que juntas congregam 57% do PIB privado do Brasil, sendo a mais qualificada plataforma empresarial independente do país. Tem matriz em São Paulo e unidades em diferentes estados brasileiros, além do Paraná. O grupo também está presente internacionalmente, em quatro continentes, nos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Chile, China, Estados Unidos, Itália, Marrocos, Moçambique, Portugal, Uruguai e Oriente Médio. As atividades do Lide Paraná têm o patrocínio de gestão da Renault e o a AYoshii é a patrocinadora do Lide Mulher no Estado.

O LIDE Mulher Paraná tem como propósito incentivar, por meio de encontros como esse, mulheres a se inspirarem na busca pela liderança em cargos de chefia, ressaltando o empoderamento no meio empresarial.