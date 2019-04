Diretora da VOTO fala sobre empreendedorismo feminino

Evento colocou em pauta carreira, desafios do mundo corporativo e a trajetória de êxito da Revista VOTO que completa 15 anos.

A diretora-executiva da Revista VOTO, Karim Miskulin, foi uma das painelistas do evento Tá na Mesa, promovido pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) nesta quarta-feira (17), em Porto Alegre. Sob o tema Mulheres Empreendedoras, a cientista política falou sobre a sua trajetória de vida, as dificuldades pelo caminho e como empreender diante de um mercado tão competitivo.

“Construímos elos em todas as dinâmicas: na política, na economia e na sociedade. Nunca nos pode faltar coragem e ela é como um músculo, para ficar mais forte precisa ser praticada”, disse ao público de aproximadamente 120 pessoas. Questionada pela presidente da entidade, Simone Leite, sobre como lidar com as múltiplas tarefas, ela disse que a mulher precisa ser ousada. “O sucesso vem da força do trabalho, independente do gênero. Acredito no valor da competência e da dedicação em primeiro lugar”, defendeu.

Outro assunto em pauta foi o desafio de ser líder em um ambiente tão masculino como é a política. A publisher da VOTO disse que ser mulher neste cenário nunca foi motivo para encolhimento. “Sempre fui muito bem recebida, nunca sofri preconceito – ao contrário – sempre fui encorajada a seguir”, enfatizou. No discurso, Karim reforçou os 15 anos ininterruptos da publicação e a ampliação do ciclo de debates Brasil de Ideias, que acontece agora em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Ao lado de Karim, também foram painelistas do encontro empresarial, as presidentes do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Giovana Stephani, e da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia (Assespro RS), Aline Deparis.