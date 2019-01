No dia 22 de março, Campinas receberá um evento único destinado à mulheres de todas as áreas que querem evoluir sua identidade profissional e serem as protagonistas de suas carreiras: o inspiraDelas.

O evento nasceu de uma conversa entre duas amigas, Luiza Coelho e Tibeti Caviglioni, que queriam juntar mulheres incríveis e inspiradoras para compartilhar experiências, contar suas histórias e os mecanismos que usaram para conseguir se destacar e se realizar em suas profissões.

O livro “Faça Acontecer”, de Sheryl Sandberg, que a autora expõe a realidade que mulheres ainda enfrentam no mercado, foi o grande start para que a Luiza Coelho tivesse o insight para o evento. Além disso, um dado divulgado no Fórum Econômico Mundial no fim do ano passado a preocupou. Foi constatado que o Brasil caiu no ranking de igualdade de gênero e houve queda na participação das mulheres no mercado

Ficou claro que o mercado precisava de algo para incentivar o equilíbrio de gêneros, além de ações para aumentar o empoderamento e a liderança feminina. Engajadas com este propósito, elas estavam dispostas a criar algo inédito para mudar esta situação e aprender com quem superou essas situações. E aí surgiu o inspiraDelas.

“Queremos incentivar outras mulheres a irem em busca do sucesso, da produtividade e da felicidade, independentemente do que estes conceitos significam para cada uma das participantes”, afirma Luiza Coelho, uma das criadoras e organizadoras do evento.

A cidade de Campinas foi escolhida para sediar essa primeira edição do evento. Além de ser a cidade natal das criadoras, também possui números impressionantes:

Concentra mais de 50.000 empresas

3o maior parque industrial do Brasil

50 das 500 maiores empresas do mundo estão instaladas em Campinas e sua região metropolitana.

Uma das dez cidades brasileiras que mais geram empregos, segundo levantamento do Ministério do Trabalho.

A melhor cidade do interior brasileiro para se trabalhar, segundo pesquisa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas.

Será algo inédito para as empresas mas principalmente para as mulheres que moram, trabalham e fazem parte desse ecossistema. O evento contará também com presença de outras regiões, não criando barreiras para inspiração.

Tibeti Caviglioni, também criadora e organizadora do inspiraDelas, lembra que no Brasil mulheres com diploma de ensino superior têm rendimento em média 35% inferior ao de seus pares homens. Então, porque não contribuir para mudar essa estatística nessa região tão rica e desenvolvida do país, questiona.

Vamos comemorar o mês das mulheres e trazer para Campinas e região discussões sobre os desafios do público feminino em suas profissões, obstáculos e oportunidades. Com ações como essa do evento, podemos despertar em mais mulheres a vontade de liderar e mudar esses números em busca de uma sociedade mais igualitária, afirma Tibeti.

Os participantes do evento terão um mix de conteúdo. Vamos proporcionar o networking entre diversas mulheres, mostrar histórias reais de executivas, de empreendedoras, histórias de quem largou tudo em busca de um propósito, afirma Luiza.

O inspiraDelas foi pensado em trilhas com 3 tipos de discussões:

De Crachá: Conteúdo destinado às mulheres que desejam emergir em carreiras no mundo corporativo. As mulheres compõem hoje grande parte da força de trabalho no mundo, mas ainda são os homens que dominam os cargos de liderança. Equidade salarial ainda não é uma realidade em todas as empresas, mas podemos aprender muito com experiência de quem soube se destacar e já chegou lá. Nesta trilha vamos abordar sobre os desafios do crescimento da carreira nas empresas e os obstáculos da liderança feminina.

Cartão de Visita: Palestra de profissionais liberais, free lancers, empreendedoras e influenciadoras digitais. Trilha destinada aos profissionais que decidiram trocar o crachá pelo cartão de visita ou que nunca se viram trabalhando para os outros. Os desafios de empreender exigem profissionais multidisciplinares, que entendem de tudo um pouco. Se você se identifica com esta descrição, esta é a sua trilha, que terá várias dicas e lições para quem busca criar ou alavancar seu negócio próprio.

Recalculando Rota: Aqui pensamos naqueles que desejam mudar o rumo de suas carreiras. Serão discutidos temas que podem ajudar nesta nova jornada: propósito, novas perspectivas, futuro, carreiras menos lineares e com múltiplas possibilidades, uma nova relação com o mercado de trabalho. Se você não se identifica mais com nenhum rótulo, não se preocupe: você não está sozinho! A relação das pessoas com o trabalho está mudando e vamos explorar isso nesta trilha.

O conteúdo das trilhas já estão sendo preenchidos com palestrantes que tem muito conhecimento, experiência de mercado, que fazem a diferença em suas profissões sendo e desenvolvendo a liderança feminina. Nomes como: Fabi Saad, Founder do movimento Mulheres Positivas; Bia Bottesi, Diretora de Marketing e Comunicação da Coca-Cola Company, Paula Paschoal, Diretora Geral do Paypal Brasil e Luci Lobo, Designer de carreiras, coaching e mediação já estão confirmados.

O inspiraDelas é um evento de mulheres feito para mulheres, mas também aberto para todos que se identificam com a causa e queiram se engajar no aumento da presença feminina no mercado de trabalho.

O evento que terá mais de 25 horas de conteúdo, acontecerá no dia 22 de março, no Vitória Hotel, em Campinas. Informações e inscrições, através do site: https://inspiradelas.wordpress.com/