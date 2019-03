Entre os dias 19 e 26 de março, a estrategista de produto, Marina Montagner, do estúdio de inovação e estratégia, One Great Idea, baseada em Londres, irá aterrissar no Brasil para realizar sessões de um workshop cheio de aprendizado e propósito.

Marina Montagner, após 10 anos de experiência em inovação na indústria de alimentos e bebidas, trabalhando com grandes marcas como Unilever, Danone, Ambev, Coca-Cola e Nestlé, e vários anos de experimentos com diferentes exercícios em equipes, criou este processo super rápido e eficaz, que times podem aplicar no dia a dia.

Hacking Sustainable Growth é uma série de workshops, desenhada para fornecer aos decision-makers e cidadãos comuns, ferramentas de inovação, para resolver grandes desafios empresariais e sociais. A One Great Idea viajará pelo mundo fazendo esse workshop e buscando boas práticas relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que serão compartilhados ao final de cada ciclo para potencializar as soluções criativas das empresas.

“Vamos reinventar o crescimento das empresas, aproveitando para resolver os maiores problemas da humanidade!” – Marina Montagner

As inscrições das sessões abertas estão disponíveis neste link: https://www.sympla.com.br/onegreatidea . Já as sessões in-company podem ser solicitadas através de seguinte email: hello@onegreatidea.co.uk.

Durante o workshop, empresas terão a oportunidade de acelerar e priorizar ações, reinventando o crescimento em conjunto, combinando forças para colaborar entre indústrias, setores e fronteiras, explorando o máximo de seus potenciais.

“Percebemos que compartilhar nosso conhecimento, conhecer e entender o que as pessoas estão fazendo, é vital para garantir que não percamos tempo para cumprir no prazo ações necessárias para o SDG 2030.

As empresas têm um papel único a desempenhar devido à sua capacidade inovadora, habilidades e capacidade de escalar soluções inovadoras. Esses problemas também representam suas maiores oportunidades comerciais” – Marina Montagner

Benefícios:

Desenvolver líderes que se encaixam no futuro;

Gerar consciência para tópicos de crescimento sustentável;

Inspirar mudanças transformacionais em pessoas e organizações;

Ajudar os líderes a esclarecer e reforçar o objetivo da organização;

Trabalhar em colaboração com diversas partes interessadas;

Alinhar e inspirar ações coletivas para o futuro desejado

Cada ciclo de workshops abordará um tema dos 17 desafios da ONU. No mês de março o business case é Igualdade de Gênero (5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU) – Alcançar a igualdade de gênero e capacitar todas as mulheres e meninas.

A igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental, mas um fundamento necessário para um mundo pacífico, próspero e sustentável. A organização global sem fins lucrativos Changemaker Chat, com foco em capacitar futuras líderes mulheres, desafiou a One Great Idea a trabalhar com essa meta durante o Mês da História da Mulher.

Alguns apoiadores:

Duração: 2h30

O que acontece quando o workshop acaba?

É isso aí! Em um curto espaço de tempo, os participantes serão capazes de definir desafios importantes, produzir soluções e priorizar o que executar. Este é um projeto em andamento. A facilitadora irá ajudar o grupo a decidir que solução avançar, transformá-la em um experimento e torná-la uma solução viável.

Além disso, ao final de cada ciclo, o studio de inovação e estratégia irá compartilhar as boas práticas com todos os participantes, que terão acesso à comunidade on-line, para manter contato, compartilhar ideias e avançar com os desafios para criar um futuro sustentável.

Você acredita que sua empresa ou colegas podem se beneficiar desse workshop? A One Great Idea ainda tem vagas para o workshop dentro da sua empresa. Para saber mais ou fazer uma consulta rápida sobre o workshop, entre em contato através do email! hello@onegreatidea.co.uk

Facilitadora:

Marina Montagner

marina.montagner@onegreatidea.co.uk

Sobre a One Great Idea:

Somos um estúdio global de inovação e estratégia, baseado na Inglaterra. Ajudamos as empresas a resolver grandes desafios de maneira criativa e compactar potenciais meses de trabalho em poucos dias.