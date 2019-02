Seminário da Revista VOTO reúne primeiro escalão do governo e

líderes empresariais

Evento, que ocorrerá em Brasília nesta quarta-feira, é mais uma realização da diretora-executiva Karim Miskulin

Há 15 anos, a coragem e o espírito perseverante da cientista política gaúcha Karim Miskulin fizeram nascer, no Rio Grande do Sul, a Revista VOTO. De lá para cá, o trabalho e a liderança dela fizeram da publicação uma referência em política, economia e cultura, que a cada ano se consolida no país.

Das páginas da revista aos grandes eventos – que organiza cuidadosamente –, Karim foi alçando voos mais altos em busca de seu objetivo: fomentar a reflexão e o diálogo sobre temas pulsantes na sociedade, aproximando políticos, empresários e sociedade. Ela foi construindo relacionamentos e conquistando respeito das grandes lideranças nacionais, que frequentemente marcam presença nas atividades que promove.

Mais um exemplo dessa credibilidade será o Seminário de Abertura do Ano de 2019, no próximo dia 13, em Brasília. Realizado pela Revista VOTO em parceria com o Financial Times, o evento reunirá líderes do novo governo e alguns dos principais executivos do país em uma rodada de aproximação.

A abertura será feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão, com a participação de ministros. CEOs dos setores da indústria e da tecnologia da América do Sul integrarão o debate expressando suas perspectivas sobre a retomada de investimentos no Brasil.

Para a diretora-executiva da VOTO, Karim Miskulin, essa aproximação é necessária diante do momento que o país atravessa. “Com conteúdo que impacta a sociedade, promovemos um debate que pretende fortalecer a unidade e a construção, vitais para o futuro do Brasil. Não podemos perder mais tempo”, avalia Karim.

Entre as pautas em debate estarão a nova agenda do Congresso, a modernização do Estado, prioridades fiscais, concorrência internacional e o que os empreendedores esperam do governo. Tudo acontecerá no próximo dia 13 de fevereiro, das 8h às 18h15, no Centro de Eventos Brasil 21 I Teatro 3.

Entre os confirmados estão os CEOs Nöel Prioux, do Carrefour Brasil; Eduardo Marchiori, da Mercer Brasil; Maurício Harger, da CMPC Celulose; Affonso Nina, Presidente da Sonda Brasil, Nizan Guanaes, Laércio Albuquerque, Presidente da Cisco Brasil e Whashington Cinel, do Gocil. Do governo, participarão os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; da Cidadania, Osmar Terra; e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Secretário de Desestatização, Salim Matar, também é presença confirmada.

[PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO]

8h – Credenciamento

8h20 – Saudações Karim Miskulin – Publisher da Revista VOTO

8h30 – Palestra de Abertura do vice-presidente da República, Hamilton Mourão

Desafios e Perspectivas sobre a Agenda do Congresso Brasileiro para 2019

Das 9h às 10h25

PALESTRANTES:

Osmar Terra – Ministro da Cidadania

Presidente da Câmara dos Deputados – Rodrigo Maia*

Davi Alcolumbre – Presidente do Senado Federal

Kim Kataguiri – Deputado Federal

Paulo Afonso Ferreira – Vice-presidente Executivo da Conf. Nacional da Indústria (CNI)

Mediadora: Soraia Hanna – Sócia-diretora da Critério e coordenadora editorial da VOTO

Privatizações, Empresas Estatais e a Modernização do Estado Brasileiro

Das 10h35 às 12h

Salim Mattar – Secretário Geral da Secretaria de Desestatização

Raul Germany – Presidente da DANA

Augusto Dal Pozzo – Pres.do IBEJI (Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura)

Marco Aurélio de Barcelos – Secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais

Mediadora: Soraia Hanna – Sócia-diretora da Critério e coordenadora editorial da VOTO

Prioridades Fiscais e Realidade Política na Construção de um Brasil Mais Competitivo

Das 13h às 14h20

Rafael Toríbio Nunes – Diretor de Tributos da América Latina da Sanofi

Adriano Pires – Mestre em Plan. Estratégico e Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura

Laércio Albuquerque – Presidente da Cisco Brasil

Soraya Santos – Deputada Federal e Primeira Secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados

Mediador: Andres Schipani – Financial Times

Como Abrir a Economia Brasileira à Concorrência Internacional

Das 14h30 às 16h

Marcos Troyjo – Secretário da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais

Francisco Turra – Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal

Marcos Lutz – CEO Cosan

Marina Mattar – Mestre em Relações Internacionais pela USP e Diretora de Rel. Institucionais da ABIQUIM

Mediador: Andres Schipani – Financial Times

O que os Executivos Brasileiros Esperam do Novo Brasil

16h10 às 17h45

PALESTRANTES:

Affonso Nina – Presidente da Sonda Brasil

Eduardo Marchiori – CEO da Mercer Brasil

Nizan Guanaes – Fundador do Grupo ABC*

Noel Prioux – Presidente Carrefour Brasil

Maurício Harger – CEO CMPC Celulose

Washington Cinel – Fundador da Gocil

Mediador: Andres Schipani – Financial Times

Encerramento

Às 17h45

Exmo. Senhor Presidente Chefe da Casa Civil – Onyx Lorenzoni