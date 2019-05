Neste dia especial separamos dicas da expert Dra Carla Góes para Mães Positivas!

Beleza na gravidez: uma questão de saúde, autoestima e qualidade de vida

Além de ser um momento mágico, a gravidez traz responsabilidades, cuidados e amadurecimento. Esta nova fase é importantíssima para cuidados físicos, e emocionais! Para ter uma gestação tranquila e um bebê saudável é preciso seguir algumas orientações. A Dra.Carla Góes médica- cirurgiã e dermatologista, reuniu dicas importantes para as mães.

Manter a beleza durante a gravidez é sinônimo de saúde. Apesar do corpo da mulher ser biologicamente preparado para gerar um bebê, ações, escolhas e sentimentos ao longo dos nove meses podem impactar na formação da criança. Nessa fase, a mulher experimenta um período muito especial de sua vida, como oscilações de humor, transformações físicas e grandes modificações em seu organismo . Poder desfrutar plenamente desse momento único é, acima de tudo, um privilégio.

Algumas mulheres sentem-se radiantes e lindas, com cabelos incríveis durante a gestação, um brilho diferente surge por conta do aumento do fluxo sanguíneo, e as quantidades gigantescas de hormônio circulante. E há outras em que nada disso ocorre. Elas se sentem cansadas e desanimadas. Solitárias e depressivas, pesadas e sem disposição pra nada.

É assim mesmo, mas não é hora de desanimar, pois esse momento mágico precisa de cuidados especiais. É só você vai poder fazer isso. Uma visita ao dermatologista é muito bem vinda para preparar a sua pele para esse novo momento. Que tal começar agora mesmo?

Cuidados com o sol

Se quiser evitar manchas, evite expor- se desnecessariamente ao sol.

Outro ponto importante, nunca confie cegamente em sombreiros pois os raios solares refletem na água, no concreto e na areia e na neve.

O melhor horário para frequentar praia ou banhos de sol é antes das 10hs ou após as 15hs, e a permanência não deve ultrapassar os 30 minutos diários. Mesmo na sombra ou em dias nublados os riscos são praticamente os mesmos. Embora pareçam atenuados, os raios de sol costuma ser implacáveis com a pele. Toda vez que for a piscina, a praia ou passear, providencie:

• Filtro solar

• Chapéu ou boné

• Guarda sol

Na hora de escolher o filtro solar dê preferência aos produtos conhecidos e de boa qualidade (peça uma dica a seu médico). A formulação deve ser hipoalergênica, e use somente produtos adequados para o seu tipo de pele. No caso de pele com propensão à acne ou oleosa, prefira os produtos sprays, sem óleo (oil-free) ou gel. É importante que os produtos ofereça proteção contra raios UVA e UVB raios ultravioleta que causam danos a pele.

O mais importante é usar o filtro solar diariamente, mesmo em casa, pois hoje temos o excesso de lâmpadas frias e os computadores e celulares que também sensibilizam a pele.

Lembrar sempre que os hormônios estão em alta e são eles que estimulam a pigmentação da pele.

Evite o melasma

Atualmente com a evolução da medicina e das indústrias farmacêuticas e de manipulação, você pode antes mesmo de engravidar começar a preparar a sua pele. Vários princípios ativos como a vitamina C agente antioxidante é capaz de inibir as etapas de oxidação necessárias para a formação da melanina, promovendo clareamento cutâneo.

O alfa-arbutin é um ativo inibidor da tirosinase , ele clareia a pele reduzindo a formação da melanina sem irritar ou ser citotóxico, e é considerado um clareador seguro e efetivo. Entre outras substâncias clareadoras, podem ser utilizadas em dosagens mais altas antes da gestação e diminuir durante a gestação com segurança para o seu bebê.

Além de deixar os poros fechados, a pele hidratada e diminuir a chance do surgimento de pigmentação castanha ou marro, muito comum no período da gravidez.

Com uma boa avaliação e uma prevenção eficiente , que começa com a escolha do sabonete adequado para a sua pele nesse período, até a escolha do veículo que deve ser utilizado, como serum, locão ou creme.

Algumas grávidas desenvolvem acne nessa fase e todas essas alterações podem ser controladas. Nesses casos o produtos em gel são os ideais, com substâncias cicatrizantes e devem ser acompanhadas para não deixar marcas. O mais importante, nunca tente resolver sozinha, procure sempre orientação médica.

Abdômen o centro das atenções

Passar diariamente creme e óleos hidratantes, controlar regularmente o peso e fazer refeições frequentes e equilibradas são algumas dicas que podem ajudar a evitar as estrias durante a gravidez ou que pelo menos conseguem reduzir a intensidade com que estas aparecem.

As estrias na pele são comuns durante a gravidez, especialmente nas regiões do peito, barriga e coxas. Há mulheres que passam por várias gestações sem que surja uma única estria.

Dicas:

A hidratação tem papel fundamental, pois se a região for bem preparada logo no inicio da gestação, você terá todas as chances de ter um abdome com a pele saudável e de textura agradável. Abuse dos óleos essenciais de semente de uva durante o banho, fazendo enxágue rápido e secando levemente com uma toalha macia. Após o banho o uso de cremes ou bálsamos nutritivos é fundamental e deve ser usado no mínimo duas vezes ao dia. Principalmente antes de dormir, aproveitando esse momento para fazer uma massagem leve no abdômen. Os cremes devem ser avaliados pelo seu médico, devido aos componentes da formulação (muitos deles podem ser contraindicados).Para as peles mais sensíveis, podemos mandar manipular os cremes e potencializar os princípios ativos.

Como evitar as estrias:

• Controlar peso

. Drenagem

• Praticar exercícios físicos

• Seguir uma dieta

• Evitar roupas apertadas

• Evitar exposições ao sol

Usar roupa íntima apropriada

Usar roupa íntima apropriada que permita segurar bem a barriga e ajude a suportar as mamas também ajuda a reduzir as chances do aparecimento de estrias. Além disso, usar roupas largas e de algodão também é importante, pois ao não apertar facilitam a circulação sanguínea. Opte por usar calcinhas com laterais mais largas e com elásticos folgados, e deixe de lado aqueles do tipo biquíni com laterais, pois com certeza, se sentirá mais confortável.

Cuidados com o cabelo

É importante evitar as tinturas no primeiro trimestre de gestação. Tente usar os bastões de retoque temporário. Caso você tenha optado pela cor loira, os reflexos dourados que normalmente não tocam no couro cabeludo. E vale lembrar que a amônia é absorvida em pequena quantidade pelo couro cabeludo e atravessa a barreira placentária. Opte por tinturas que não utilizem essas substâncias.

Invista na hidratação e na escolha de bons produtos. Aproveite o momento, pois o estrogênio deixa os cabelos brilhantes e cheios de vida.

Maquiagem:

Durante os primeiros meses a palidez é uma constante para a grávida. Os enjoos ficam expressos diretamente no rosto. Por isso, dê uma forcinha à aparência e recorra a maquiagem. A palidez pode ser disfarçada com a aplicação de base liquida. O mais interessante no momento é uma associação em que possa manipular princípios ativos potentes em um só produto que traz diversos benefícios:

• Clareia a pele

• Hidratada

• Protege com filtro solar FPS 30 ou 50

• Coloração natural da pele

• Não oleoso

Escolha sempre produtos com dupla função, como batons com fator de proteção solar ou hidratantes. De preferência sem parabenos e derivados do petróleo, procure informações nos rótulos.

Os pós faciais e bases de preferência com filtro solar e de origem mineral são os mais indicados e possuem vários tons, deixando a pele bonita e luminosa. Ideal usar após cremes hidratantes clareadores e tonalizantes.

Como fazer uso dos cremes corporais em casa

Use e abuse dos cremes corporais. Aplique fazendo movimentos circulares.

Aplique em todo o corpo, mas tenha cuidado ao hidratar os seios, pois os mamilos NÃO podem ser hidratados, precisam ficar resistentes para você conseguir amamentar. No livro “Grávida e Bela “temos inclusive exercícios para deixar os mamilos preparados para a amamentação.

Essas dicas são essenciais para você ter uma gravidez tranquila e sem problemas futuros!