Fundadora da Neodent conta sua experiência em encontro com mulheres

A empresária Clemilda Thomé conduziu, nesta terça-feira (26), o primeiro Mentoring do LIDE Mulher Paraná, presidido por Sandra Comodaro, sócia do Nelson Wilians e Advogados Associados (NWADV).

De acordo com Sandra, o evento foi uma oportunidade para as associadas ampliarem experiências e conhecimentos. “Esse tipo de encontro de mentoria abre caminho para que as mulheres se espelhem na trajetória de outras mulheres e se inspirem para se posicionar e se empoderar em busca da liderança nos cargos de chefia”, explica Sandra. “As mentorias serão realizadas periodicamente, justamente porque são uma ótima oportunidade para a troca de experiências e para abordar, entre outras, questões de mercado.”

Clemilda Thomé é cofundadora da Neodent, empresa criada por ela e seu ex-marido em 1991, e que se tornou líder no mercado de implantes dentários na América Latina. “O crescimento da Neodent se deu graças à dedicação da equipe e à busca pela melhoria contínua. Nossa filosofia foi sempre oferecer saúde. Sempre foi ter foco, ir adiante, mas sempre fazer. ”

Clemilda é formada em Odontologia pela Universidade Tuiuti, do Paraná.

Por quase 20 anos, esteve à frente das áreas administrativa e financeira da empresa, até vendê-la ao grupo suíço Straumann. Com isso, a empresária entrou para o seleto grupo de bilionárias brasileiras.

Desde que se desfez da Neodent, Clemilda vem tendo uma forte atuação como empreendedora. Atualmente, ela é presidente da DSS Holding, fundada em 2012 e que adminstra negócios em diversos segmentos, entre eles a Faculdade de pós-graduação Ilapeo, que é referência na técnica de implante no Brasil; a DSS Aroeira, que atua no ramo imobiliário; a DSS Importação e Exportação; a Bee.O, do setor de alimentação, e o Ateliê Vintage, de vestuário.

Cerca de 150 empresárias participaram do mentoring, entre elas a presidente do Instituto NW, Anne Wilians. “Esses encontros são enriquecedores, pois permitem conhecer os sucessos e os temores de pessoas que tiveram êxito profissional”, acentua Anne.

Sandra Comodaro espera realizar pelo menos mais nove mentorings ainda este ano. “O Lide é um grande movimento de mulheres que movem a economia do nosso estado, onde surgem ideias e iniciativas para potencializar nossas empresas”, finaliza Sandra.