Diretora Geral da Tiffany&Co. Luciana Marsicano, fala para afiliadas do Lide Mulher Paraná

Convidada especial de mais uma edição do encontro promovido pelo LIDE Mulher, a diretora-geral para o Brasil da Tiffany & Co., Luciana Marsicano, falou para filiadas, na loja Tiffany do Pátio Batel. No segundo encontro de mentoria promovido pelo grupo, Luciana, uma das dez mulheres mais influentes do Brasil pela revista Forbes, contou às convidadas detalhes de sua carreira, trajetória profissional e sobre os produtos da joalheria em que está à frente, no país, há sete anos.

“Um sonho enriquecedor” é como Luciana definiu seu trabalho na Tiffany, uma marca, segundo ela, de sonhos de amor, celebração e design. “Transformei-me dentro da marca. De fato, a Tiffany é uma marca global que precisa honrar sonhos e transformações”, disse. Do início da vida aos desafios naturais que surgiram, Luciana disse ter sempre contado com o apoio dos pais, embora ela tenha sempre que ter sido muito criativa em suas buscas, e como o desenvolvimento intelectual foi essencial nesse processo.

Formada em administração de empresas pela FGV-SP e interessada pelo universo da moda e do luxo, Luciana buscou uma pós-graduação no conceituado Fashion Institute of Technology, em Nova York. Ao concluir o curso focado em compras e merchandising, retornou ao país. O ano era 1993 e a jovem se deparou com um Brasil recessivo e ainda pouco desenvolvido, pós-abertura recente do mercado às importações. Foi assim que ela enveredou para o setor de consumo e entrou como trainee na Ambev. “Foi muito bacana ter trabalhado lá, uma das minhas primeiras grandes escolas”, disse. Ainda faz parte de sua trajetória profissional como executiva de negócios e marketing grandes companhias de consumo, tais como: Diageo, Pepsico, Reckitt Benckiser, Redecard e Mundial.

Peça-chave na estratégia de crescimento da joalheria mais prestigiada do mundo e grande especialista em gestão de marcas, Luciana deixou uma mensagem às convidadas do evento. “É preciso abrir espaço em nossas agendas para sermos melhores ouvintes. A Tiffany é uma marca incrível, uma marca de amor, com peças para todo mundo, não só diamantes”, concluiu.

Um pouco sobre o LIDE

O Lide – Grupo de Líderes Empresariais é, atualmente, presidido por Luiz Fernando Furlan (chairman do LIDE e presidente do LIDE Internacional) e por Roberto Giannetti da Fonseca (vice-chairman). O grupo conta com mais de 1.700 empresas filiadas, que juntas congregam 57% do PIB privado do Brasil, sendo a mais qualificada plataforma empresarial independente do país. Tem matriz em São Paulo e unidades em diferentes estados brasileiros, além do Paraná. O grupo também está presente internacionalmente, em quatro continentes, nos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Chile, China, Estados Unidos, Itália, Marrocos, Moçambique, Portugal, Uruguai e Oriente Médio. As atividades do Lide Paraná têm o patrocínio de gestão da Renault e o a AYoshii é a patrocinadora do Lide Mulher no estado.

O LIDE Mulher Paraná tem como propósito incentivar, por meio de encontros como esse, mulheres a se inspirarem na busca pela liderança em cargos de chefia, ressaltando o empoderamento no meio empresarial.