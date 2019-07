APPS POSITIVOS!

A vida profissional já é corrida antes dos filhos, imagina então quando eles chegam. Desempenhar o papel de mãe e profissional ao mesmo tempo requer ajustes, pois ambos exigem tempo. Pensando nisso, listamos alguns aplicativos que podem facilitar a vida dessas mulheres, desde a gestão do próprio negócios aos cuidados com os pequenos. E tudo na palma da mão, pelo celular.

Para organizar a rotina

Google Keep: Serviço do Google para anotações. O aplicativo permite a criação e acesso de notas via celular ou via web. As listas de atividades podem ser compartilhadas com os contatos, facilitando a divisão de tarefas da casa. É um sistema leve e fácil, que lembra um post-it, e permite criar alertas para as ações que devem ser realizadas. Ajuda a mãe a fazer a lista do mercado, gerenciar as contas, anotar compromissos e lembretes em geral (até a hora da última mamada).

Remember the Milk: É um aplicativo que ajuda a visualizar e lembrar tarefas pendentes. Com ele, é possível criar listas, compartilhá-las, organizá-las, editá-las e separá-las por etiquetas, tudo de um jeito simples e fácil, a partir do celular.

Gerenciamento do negócio

Team viewer: A ferramenta permite acessar a área de trabalho do computador, a partir do celular. Por exemplo, se estiver em um viagem ou em uma reunião, é possível mandar por e-mail algum arquivo que está no computador ou mesmo conferir alguns documentos que também estão lá. No entanto, o equipamento que se deseja acessar deve estar ligado e conectado à internet para que esse mecanismo funcione.

Card Munch: O aplicativo desenvolvido pelo Linkedin, que possibilita criar contatos a partir de uma foto ou de um cartão profissional. Além disso, é possível carregar essas informações na nuvem, para garantir que não irá perder nada, caso o telefone deixe de funcionar.

Stratpad: O aplicativo ajuda a controlar o próprio negócio de um jeito bem detalhado. Com a informação registrada, o app cria gráficos e estatísticas sobre renda, gastos, vendas, satisfação do cliente etc.

Comunicação

WhatsApp: O mais popular app de troca de mensagens, além de auxiliar na comunicação do dia a dia também pode ser um aliado dos negócios. As empreendedoras pode utilizá-lo para encomendas online, serviço pós-venda ou prestação de serviços, comunicação interna, entre outras aplicações.

Skype: Um dos comunicadores mais tradicionais, pode ser usado tanto no mobile quanto desktop, permitindo falar e mandar mensagens gratuitamente para outras pessoas. Uma aplicação interessante é a possibilidade de fazer ligações telefônicas por meio do app, inserindo crédito para o uso.

Compras

Dinda: Uma ótima opção para quem precisa renovar o guarda-roupa e não quer perder tempo batendo perna de loja em loja. Com o app da Dinda, além da praticidade da compra online, é possível encontrar tudo o que a mamãe precisa para seus filhos, além de economizar, pois diariamente são lançadas novas campanhas com descontos que chegam a até 70%.

SOS Feira: o site foi criado para garantir comodidade e facilidade na compra de hortifrutigranjeiro. São produtos de alta qualidade e frescos. A proposta ajuda as mães a não abrir mão de uma alimentação saudável, com a praticidade de receber tudo em casa.

Bem-estar

Singu: A plataforma permite agendar serviços de beleza em domicílio, como manicure, pedicure, cabeleireiro, depilação e até massagem. É possível reservar e pagar pelo app, sem complicações, e com atendimento em casa ou escritório, no horário que preferir.

Nutra bem: O app possui uma ferramenta que possibilita a comparação rápida entre vários tipos de alimentos, facilitando escolhas mais saudáveis no dia a dia. Dá para comparar, por exemplo, arroz normal com o arbóreo, o sete cerais e o integral. No resultado são informadas as quantidades de energia, carboidrato, fibras e sódio de cada produto.

Transporte

Femitaxi: O aplicativo de transporte feminino conecta passageiras mulheres a motoristas mulheres. São mais de 50 mil passageiras cadastradas na plataforma e mais de 5 mil motoristas. Além disso, o aplicativo também possui um recurso para que as mães possam acompanhar a viagem dos filhos mais velhos por vídeo.