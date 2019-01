A empresária Sandra Chayo conta como transformou a sua vida se tornando Vegana e optando um estilo de vida muito saudável. Abaixo algumas dicas desta Mulher Positiva!

1) Como é a sua relação com a sua pele?

Meu pai é Libanês e herdei dele a pele mais para morena e muito resistente. Acho que a nossa pele é a nossa roupa mais importante e apesar de nunca ter precisado de muitos cuidados, sempre tive a preocupação em não agredir a minha. Na fase da adolescência, uma médica me indicou um ácido para tratar a acne e eu percebi que estava maltratando a minha pele.

A partir de então decidi que quanto menos produtos passasse, melhor eu estaria tratando minha pele. Também aprendi que nem sempre os médicos sabem o que é melhor para nós. Acredito que ninguém nos conhece como indivíduo como nós mesmos. Hoje a informação está acessível a todo mundo. Com pesquisa, muito estudo, e testes, podemos discernir o que é bom ou não para nós.

2) O que te levou a começar um tratamento natural para a sua pele?

Minha pele sempre foi muito boa e sem manchas. Tive um problema hormonal e em 6 meses de tratamento me apareceram melasmas no rosto.

Consultei algumas dermatologistas que me indicaram tratamentos com ácidos e Laser. Optei pelo Laser e fiz algumas sessões até perceber que estava piorando. Eu que nunca fui de usar protetor solar no dia a dia, fui instruída a usar e repassar ao longo do dia até mesmo para ir trabalhar.

Cheguei na Dra Roseli Siqueira neste estado. Ela, com toda a sua sabedoria me deu uma aula sobre o que eu tinha feito com a minha pele e o que eu deveria fazer para reverter o quadro. E a resposta era: voltar ao básico. Não existe solução milagrosa que iria fazer o melasma sumir do dia para a noite. Conheço mulheres que trataram seus melasmas com Laser e até melhoraram bastante. Mas é só pegar um pouco de sol que ele volta com tudo. Tratar a pele naturalmente vai levar muito mais tempo e envolve mudança na rotina, mas é uma melhoria muito mais sustentável a longo prazo e se torna um estilo de vida.

3) Você é Vegana, como é o seu estilo de vida?

Eu acredito que em vez de fazer algo por que todo mundo faz, devemos repensar nossos hábitos e criar a nossa verdade individual. Não é porque é todo mundo come animais normalmente que eu também vou comer. Não é porque todo mundo faz laser, botox e usa ácidos na pele, que eu vou usar. Portanto, leio muitos livros sobre saúde, procuro me alimentar de comida de verdade, evito industrializados, me preocupo em dormir bem e me exercitar todos os dias. Como toda mulher que trabalha e tem filhos, acho que é o que devo fazer por mim mesma para ter qualidade de vida.

4) Como a Roseli Siqueira mudou a sua pele e a sua vida?

No início achava que não ia conseguir fazer máscaras todos os dias. Como encaixaria mais esta “função” na minha rotina? Depois de 3 semanas seguindo o protocolo diário sugerido pela Roseli, já comecei a ver resultado no aspecto da minha pele. Ela voltou a ter viço e cara de saúde. Então foi fácil me convencer a adotar os cuidados como estilo de vida. Hoje faço 2 máscaras todos os dias e vou frequentemente fazer as massagens.

5) Quais foram as melhores decisões que você tomou para melhorar a sua pele?

As melhores decisões vem sempre de muita pesquisa e muito estudo.

Tudo que não é natural, o nosso organismo não entende o que é e tem que trabalhar para expelir o “intruso”. Muitas vezes causando reações adversas. Acredito que temos que trabalhar junto e não contra o nosso organismo.

Alimentação natural plant based, evito remédios, uso suplementos naturais e bebo muita água. Tudo o que ingerimos tem consequências no nosso organismo. E tudo que passamos na nossa pele também é absorvido pelo nosso organismo, então confio nos cremes da Roseli e são os únicos que uso no meu rosto.

Nutrir, hidratar e cuidar o corpo, a pele, cabelos é sempre o meu objetivo principal. A consequência é visível na qualidade da pele, tônus, cor e viço.

No ano passado também comecei a fazer ginástica facial. Se trabalhamos os músculos do corpo para eles terem mais força para segurar tudo no lugar, a mesma lógica vale para o rosto.