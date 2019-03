Nossas dicas positivas desta semana são com a Dra. Marcela Buchaim, farmacêutica e bioquímica especializada em saúde dos fios do Marcela Buchaim SPA Personalizado, localizado dentro do Studio Tez em São Paulo.

Como é a sua relação com os seus fios?

[Marcela Buchaim]: Eu acho que o cabelo diz como você está, como eu sempre falei para as minhas clientes. Se eu estou bem, eu me sinto linda, o cabelo responde. O cabelo, eu falo que é o meu diferencial. É querer estar bem comigo mesma, eu querer me arrumar e também é minha autoestima, é minha moldura. É a moldura do nosso tudo. Eu falo que é uma relação de amor e ódio. Raiz para fazer, você não quer nem se olhar no espelho.

O que fez com você começasse a cuidar do seu couro da mesma forma que cuida dos seus fios?

[M.B]: Eu percebi que, só vai ter o brilho necessário, só vai ter um comprimento necessário, um crescimento importante se eu cuidar do meu couro cabeludo. Porque se eu tiver um couro cabeludo doente, ou seja, obstruído, não vai ter uma boa oxigenação, não vai ter uma resposta que eu quero. Então, o conceito de saudável, antes a gente só via beleza e hoje esse conceito mudou, vemos primeiro a saúde e depois a beleza.

A nossa alimentação tem ligação direta com a saúde capilar. Qual o segredo para que manter ela sempre em dia?

[M.B]: Alimentação é o pilar para o cabelo, porque o cabelo é a parte mais sensível. Cabelo e unha são supérfluos para o organismo, mas ao mesmo tempo são as mais sensíveis. Então, se você está passando por algum problema e fechou a boca, não quer comer, se você está com stress grande e diminuir a ingestão de alimentos, você vai sentir uma queda do cabelo, vai sentir que ele não vai estar um cabelo que você necessitava, que você gostaria. Então ele não cresce, ele fica opaco. Portanto os alimentos têm que ser balanceados. Não adianta você querer ficar magra, que seu cabelo não vai responder. Então esse balanceamento de proteínas, vegetais importantes, as vitaminas necessárias, os sais minerais são todos esses que formam o pilar para crescer o cabelo e não quebrar o cabelo. Alimentação é uma veia direta. Eu falo que é o alimento do cabelo. O segredo é uma dieta balanceada, se preocupar com o couro cabeludo sim, porque o couro cabeludo doente vai ter uma resposta ao contrario daquilo que você deseja para o seu cabelo. Então se tive oleoso, ele vai também fazer com que esse cabelo não fique bonito, o couro cabeludo com caspa. É importante também escolher o shampoo certo para o seu tipo de couro cabeludo e o shampoo certo para seu fio. Essa é uma dica importante: Fora a alimentação, escolher produtos certos para seu cabelo. Se seu cabelo estiver seco nas pontas e oleoso na raiz, você nunca vai encontrar um shampoo perfeito para todo o sistema. E evitar muito o silicone, porque ele bloqueia o cabelo também as químicas em gerais, tem que saber se seu cabelo vai realmente aguentar ou não.

O nosso estilo de vida influencia muito na saúde do couro e dos nossos fios. O que você faz no seu dia-a-dia para manter os fios e o couro sempre saudáveis?

[M.B]: Demais, o sono é um dos pilares mais importantes! O cabelo é onde a gente faz a mitose das células. A mitose é feita mais a noite, porque você não gasta ATP comendo, andando e etc. Então, a noite o seu cabelo cresce mais, você tem maior oxigenação. Se você, na realidade, não dormir legal, você vai ter um gasto energético que vai influenciar no crescimento do cabelo. Então, a qualidade do sono é importante, a alimentação é superimportante e outro ponto crucial é o stress. O cortisol tem uma ação direta em todo o sistema pilosebaseo, por exemplo: se tiver um stress, que é o aumento do cortisol, você não faz nada para liberar o cortisol. Você precisa transformar o cortisol em serotonina, que é o hormônio do prazer, que te dá vontade de fazer as coisas. E um dos momentos que a gente fala é para atividade física, musculação, coisas que te dão prazer, dança, andar de bike, achar alguma maneira de você liberar esse cortisol.

[M.B]: Acho que a principal é a limpeza regular do couro cabeludo. A higienização que você faz na sua pele, você também tem que fazer no seu couro cabeludo, mas não esquecendo que no couro cabeludo são micro esponjas, então nem sempre é com uma lavagem externa que você consegue manter esse couro cabeludo saudável. Você precisa, realmente, de alguns artifícios para desobstruir esse folículo. Então é necessário ir nos Spas, onde é feito toda a limpeza no couro cabeludo com aplicações de alguns produtos específicos que vão ajudar nesse crescimento capilar. Isso é preventivo. Já para os fios, é preciso uma boa hidratação, uma boa reconstrução ou se tiver alguma lesão de fibra, ai precisa ser analisado com um profissional para um tratamento mais profundo.

3 dicas essenciais para ter a saúde capilar dos sonhos:

[M.B]: Três dicas para ter a saúde capilar dos sonhos: Dormir bem, fazer atividade física e ter uma alimentação balanceada.