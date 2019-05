Nossa Mulher Positiva ë Dada Cardoso, fotografa e empreendedora. Elas nos contou em primeira mão os seus segredos para uma pele e vida saudável.

1) Como é a sua relação com a sua pele?

Minha relação com minha pele sempre foi muito difícil, delicada, porque sou ruiva. Sofria pois minha pele é muito fininha e branca e eu sempre gostei de sol! Nos ruivas claras precisamos nos cuidar demais, pois qualquer deslize já gera uma enorme queimadura.

2) O que te levou a começar um tratamento natural para a sua pele?

Fiz praticamente todos os tratamentos existentes; laser, boto…. Tudo que aparecia de novidade no mercado eu fazia, porem percebia que nada melhorava minha pele de verdade. Cansei de ficar refém destes procedimentos invasivos e sem resultados e busquei estudar e me informar. Entendi que o metodo natural é o melhor.

Mão sou vegana, mas sou super saudável! Me alimento com comida de verdade, pratico esportes, caminhadas, musculação, durmo cedo e bebo pouco.

4) Como a Roseli Siqueira mudou a sua pele e a sua vida?

5) Quais foram as melhores decisões que você tomou para melhorar a sua pele?

Gosto de dizer brincando que ela caiu do céu! Não vivo sem os seus tratamentos diários.Minha pele só melhorou, faço tudo direitinho conforme ela me orienta. Minha pele ganhou viço, luminosidade detalhes que havia perdido ao longo do tempo, com estes tratamentos artificiais.Descobrir a Roseli Siqueira ( risos )! Brincadeiras a parte, pesquisei e encontrei inúmeras pesquisas com produtos sem química alguma, fui aos poucos me encantando e vendo resultado positivo na minha pele,