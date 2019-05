Dia para Mães Positivas : 3 apps para facilitar a rotina com os filhos

Tecnologia é aliada para cuidar das crianças, ajuda também no controle ao acesso digital e até na organização da saída da escola.

O Dia das Mães está logo aí e além de carinho e presentes especiais, as mamães também querem uma rotina mais tranquila ao lado das crianças. Uma pesquisa do Google mostra que 28% das mulheres dedicam a maior parte do seu tempo ao cuidado com os filhos e cerca de 48% das mães brasileiras já estão conectadas à internet – segundo pesquisa Ibope realizada em 2017. Grande parte delas usa a tecnologia e apps para otimizar as tarefas do dia, como pagar contas on-line, fazer compras em sites, além de ler notícias na Internet e nas redes sociais.

Para ajudar na rotina com as crianças uma alternativa é apostar em aplicativos que facilitem a organização do dia a dia. Listamos 3 apps que ajudam a administrar a vida digital dos filhos, otimizar a saída da escola e até economizar com a compra de brinquedos importados.

Veja abaixo:

AppGuardian

Para organizar melhor a rotina das crianças ao celular uma opção é o controle parental. O AppGuardian, por exemplo, possibilita administrar o tempo das crianças em frente às telinhas usando um único aplicativo. Com ele é possível localizar os filhos em tempo real; bloquear o acesso ao celular e/ou tablets; configurar bloqueio de aplicativos, como jogos e redes sociais; verificar quanto tempo os filhos passaram conectados e ainda visualizar o histórico de aplicativos instalados e desinstalados. Com suporte 100% em português, a ferramenta disponibiliza o “Tempo em Família” função que bloqueia todos os celulares da casa para os pais e filhos terem um tempo juntinhos longe dos smartphones, além do “Navegação Segura”, que bloqueia todo tipo de conteúdo adulto nos aparelhos das crianças. O AppGuardian é grátis e possui opção de upgrade para versões pagas com acesso ilimitado a todas as funcionalidades.

Disponível para Android

http://bit.ly/appguardian2

Grabr

Com esse app dá pra economizar na hora de comprar os brinquedos e roupas para os pequenos. O Grabr (https://grabr.io/pt/) é um app de compartilhamento de bagagens que conecta compradores a viajantes ao redor do mundo. Para utilizar o aplicativo o usuário deve escolher o produto em um site internacional e cadastrar o pedido na plataforma junto com o link da loja, depois disso basta estipular uma recompensa para o viajante que está fora do país. O viajante compra o produto e é reembolsado pela plataforma assim que a encomenda for entregue – junto com seu bônus. A transação é segura e rápida. Estima-se que com essa operação os brasileiros consigam economizar até 70% do valor do mesmo produto vendido aqui no Brasil. Para quem deseja comprar uma boneca LoL, por exemplo, a economia pode ser de até 60%. Já o Lego Minecraft custam entre R$ 100 e R$ 300 no Brasil e em sites no exterior é possível encontrar o brinquedo por U$ 23,00.

Disponível para IOS e Android

https://bit.ly/2T44YQI

Saída da Escola

O objetivo deste app e deixar mais fácil a rotina corrida dos pais e, com isso, organiza e agiliza a tarefa diária de buscar seus filhos na escola. Funciona assim: ao instalar o Saída da Escola os pais precisam cadastrar seus filhos e os locais onde estudam. Para usar basta a mãe avisar o destino ao sair de casa ou trabalho, e quando estiver se aproximando da escola a tecnologia já aciona o estabelecimento facilitando a saída mais rápida e organizada da criança, evitando, inclusive, o excesso de veículos em frente ao colégio.

Disponível para IOS e Android

http://www.saidadaescola.com.br