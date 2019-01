DEZ dicas para uma alimentação plant based: por Anna Garcia!

Se você ainda não ouviu, o ano de 2019 está previsto para ser o “ano plant based”. De acordo com várias pesquisas pelo mudo afora, inclusive aqui no Brasil, o número de pessoas que se declaram veganas, vegetarianas ou simpatizantes desse estilo de vida, vem crescendo exponencialmente. Em 2018, dados da SVB – Sociedade Vegetariana Brasileira, declarou que 14% da população brasileira se considera vegetariana. As revistas americana Forbes e a inglesa The Economist, referência nos meios de comunicação internacional, reconheceram que o veganismo está em alta e continuará a fazê-lo no próximo ano.

2018 foi um ano enorme para o crescimento da indústria de alimentos, cosméticos e vestuário “plant based” (à base de plantas, como pode ser traduzido) no mundo todo e o Brasil não ficou fora dessa. Em minhas peregrinações por restaurantes, supermercados e feiras, já encontro facilmente produtos sem nada de origem animal, como leites vegetais, pães, bolos, queijos e outras delícias. Pra quem mora em São Paulo, tem para todos os gostos: pizzarias inteiramente veganas, padarias e docerias, restaurantes, gelaterias. Isso, sem falar em supermercados, feiras e delivery de orgânicos, direto de produtores locais.

Estudos científicos comprovam que se alimentar de forma natural e integral, incorporando a maior variedade de alimentos vindos da natureza, é uma forma poderosa de viver mais, ajudar o meio ambiente e reduzir o risco de ficar doente. Um dos passos mais importantes que você pode dar para melhorar sua saúde, aumentar os níveis de energia e prevenir doenças crônicas.

E se isso não for suficiente para convencê-lo, pense nas vidas dos 56 bilhões de animais abatidos anualmente que você estará economizando se cortar o consumo de carne; bem como os incríveis benefícios para o meio ambiente. Plant based diet é realmente a solução mais realista para tantos problemas críticos que cercam a mudança climática, a saúde pública, a crueldade contra os animais e outros.

Se você leu este artigo até aqui, provavelmente está considerando em melhorar seu estilo de vida, certo? E pra te inspirar à soltar esse “Master Chef” que existe dentro de você, selecionei 10 dicas de preparos simples de snacks, bebidas e saladinhas, agradando pequenos e adultos nesses dias quentes de verão. Tudo com a orientação da minha amiga nutri e chef funcional – Carina Müller:

1- Overnight Oats – Bowls de cereais e frutas: uma releitura plant based do famoso “cereal com leite”! Ótima pedida para café da manhã, pré-treino e snacks. Escolha alguns dos ingredientes abaixo, prepare na noite anterior e reserve em potinhos: