Destaques em suas profissões, mulheres debatem protagonismo feminino no trabalho

Com mediação da jornalista Ana Paula Padrão — atualmente à frente da apresentação do reality show Masterchef Brasil — mulheres com posições de destaque em suas carreiras debateram na quinta-feira (30), em Brasília, os desafios e dificuldades encontradas no ambiente profissional.

Promovido pelo escritório Nelson Willians & Advogados, em parceria com a Tiffany & Co. e apoio do LIDE Brasília, o evento “Mulheres na liderança: desafios na carreira” reuniu a presidente do Instituto Nelson Willians, Anne Willians, a sócia-fundadora do Grupo Sabin, Janete Vaz, e a CEO da Tiffany &Co. Brasil,Luciana Marsicano.

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, foi convidada especial da ocasião e também discursou às convidadas.

Cerca de 50 empresárias participaram do encontro. A presidente do Instituto NW, Anne Wilians, acentuou que “esses encontros são enriquecedores, pois permitem conhecer a experiência e o caminho percorrido por mulheres que tiveram grande êxito profissional”.

O encontro aconteceu no GPS Lounge, no shopping Iguatemi Brasília.