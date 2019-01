NOTA IMPORTANTE SOBRE AS DELEGACIAS DA MULHER!

O Mulheres Positivas apoia a abertura das delegacias da mulher 24 horas, 7 dias por semana! Após algumas matérias publicadas com informações inconsistentes, buscamos pesquisar e entender o que de fato está e será feito.

De acordo com a nossa apuração a abertura das delegacias da mulher por 24 horas será implementada pelo governo do estado, conforme dito pelo governador João Doria. A decisão já está tomada. A justificativa do veto deixa claro a inconstitucionalidade do projeto de lei ao impor obrigações à administração que impliquem na geração de despesas.

A justificativa do veto está publicada no Diário Oficial, no final da página 1 e início da 3.

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20190111&p=1