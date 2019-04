Aconteceu hoje o lançamento das t-shirts Mulheres Positivas + TIG. Fabi Saad e Sofia Patsch, idealizadoras do projeto, mediaram o talk sobre empreendedorismo feminino ao lado de Renata Figueiredo, Lelê Saddi, Taci Veloso e participação especial da Dra Renata Cruppi. As camisetas têm valor 100% revertido à ONGs e iniciativas em prol da mulher. Venha garantir a sua na Rua Haddock Lobo, 1702 e na Loja do Shopping Cidade Jardim!