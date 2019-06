Hoje aconteceu talk com a Dra. Pollyanna Esteves sobre neurolinguística e como dominar o inconsciente para ele não dominar você. Pollyanna, que é formada em Harvard e já trabalhou com nomes de peso como Tony Robbins, deu dicas sobre como controlar a mente e as emoções para ser mais feliz e realizada. O encontro aconteceu no hotel Emiliano, nos Jardins e teve apoio da marca de cosméticos naturais, Santapele, de Carol Filgueiras.

O talk teve participação especial da Jo, da ONG Bem Querer Mulher, que contou sobre o projeto de ressocialização que a Dra Pollyanna vai fazer com as mulheres que passam por situação de violência, usando as técnicas da neurolinguística.