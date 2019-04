Aconteceu ontem o almoço ANK + Mulheres Positivas para apresentar o projeto Mães Positivas! A fotografa Dada Cardoso clicou algumas mães com seus filhos usando as peças. Marcas que apoiam o Mulheres Positivas tambem estiveram presentes com Anna Passarelli da Loeil e os vinhos Guaspari. Confira a galeria abaixo!

As Designers Karina e Ana Karolina Raposo

Alice Coutinho

Aline Ritzmann e Maria Julia Melo

Anna Passarelli

Duda Derani

Geral do Evento!

Fernanda Perlaky

Flavia Brunetti

Gabriela Moregola e Caca Thomeu

Giovanna Barbieri e Fernanda Pedreira

Helena Augusta

Juliana Pimentel

Anna Karolina

Luiz Mazzili

Mariana Lage

Rachel Polito e Roberta Bigucci

Rafaella Cury

Sandrine Nass

Sonia Gonçalvez

Victoria Patsch

Karina Raposo, Fabi Saad, Sofia Patsch e Ana Karolina Raposo