Eventos e projetos para promover a conexão humana no Mês da Empatia

Carlotas é uma empresa social que tem como missão realçar o potencial da empatia. Para isso desenvolveu uma abordagem única e promove dinâmicas, programas e projetos, como o Mês da Empatia celebrado em junho.

Neste mês, a empresa disponibiliza suas oficinas para o público em diferentes eventos e, além disso, convida artistas e escolas a enviarem contribuições que respondam a pergunta: “o que é empatia?”, já contamos com a contribuição da Sandra Javera (@sandrajavera) e do Lucas Camargo (@untitleddarmy).

Os eventos comemorativos do mês começam no dia 5 de junho com o workshop Diálogo no Escuro, da alemã Dialogue Social Enterprise, que acontece na escuridão total e é conduzido por facilitadores que possuem deficiência visual. Os participantes, durante as 2 horas de evento, se colocam no lugar de quem não tem a visão e experienciam um novo ponto de vista. São descobertas e sentimentos que vem à superfície quando ‘se veste o sapato do outro’ seguidos de um diálogo com muita troca.

Além desta ação, a programação conta com o Jogo da Empatia, uma dinâmica onde a competição e a colaboração caminham juntas, nossa oficina ExploreCarlotas, com foco em professores e funcionários de escolas.

O objetivo destas ações em junho é fomentar a conversa sobre o tema e promover a aceitação da diversidade e o potencial da empatia. As vagas são limitadas e todo lucro arrecadado com as inscrições será revertido para programas em escolas públicas que desenvolvem competências socioemocionais.

INFORMAÇÕES SOBRE OS EVENTOS:



DIÁLOGO NO ESCURO // Inscrição período da manhã – 09h30 – 11h30

// Inscrição período da tarde – 14h30 – 16h30

Público: Pessoas que trabalham em ambiente corporativo.

Dia: 05 de junho

Horário: 9h30 às 11h30 ou 14h30 às 16h30

Local: Golden Tower São Paulo Hotel

Facilitadores: André Batista Ferreira, Andrea Calina, Éber Anacleto, Fabiana Gutierrez, July Duarte de Melo, Luiz Calina, Renato José Silva, Sonny Polito e Tania Waideman Fuentesal.

Sobre a oficina:

O grupo passa cerca de 1 a 2 horas na escuridão, enfrentando casos imprevisíveis, semelhantes a situações de negócios. Com uma ampla gama de exercícios, o participante não aprende com a teoria, mas a partir da prática, fora de sua zona de conforto. Nossos facilitadores são pessoas com deficiência visual. Eles são especialistas treinados em percepção não-visual, para criar uma atmosfera de aprendizagem com autenticidade, empatia e abertura. Os facilitadores demonstram que pessoas com deficiência podem possuir competências que agregam valor a empresas e projetos, contribuindo com um ambiente inclusivo e diverso. Também é uma oportunidade para refletir sobre o propósito e a produtividade de uma pessoa, em nível profissional e pessoal.



JOGO DA EMPATIA // Inscrição período da manhã – 09h30 – 12hs

// Inscrição período da tarde – 14h30 – 17hs

Público: Pessoas que trabalham em um ambiente corporativo

Dia: 10 de junho

Horário: 9h30 às 12hs ou 14h30 às 17hs.

Local: IED – Instituto Europeo di Design

Facilitadores: Fabiana Gutierrez, Marcelo Lubisco e Gabriela Treteski

Sobre a oficina:

Estamos muito felizes em ter pela primeira vez uma sessão aberta dessa oficina que criamos junto com a Mr. Wolf. O jogo pode durar até 8 horas com um time de aproximadamente 100 pessoas. Para o Mês da Empatia traremos uma versão pocket, com duas horas e 30 participantes. Os times precisam colaborar para atingir o objetivo final em dinâmicas criadas para fomentar a comunicação e a reflexão sobre respeito e o ponto de vista do outro. A prática da Empatia torna mais fácil as relações dentro e fora do ambiente de trabalho. É com esse objetivo que adaptamos a abordagem de Carlotas para o jogo que apresentamos aqui.





EXPLORECARLOTAS // Inscrição aqui.

Público: Professores e funcionários de escolas

Dia: 10 de junho

Horário: 19h30 às 21h30

Local: IED – Instituto Europeo di Design

Facilitadores: Gabriela Treteski e Fabiana Gutierrez

Sobre a oficina:

Somos diversos por natureza, no entanto, lidar com o diferente nos desacomoda. A empatia, para Carlotas, é o maior antídoto para a intolerância, e uma importante ferramenta para a construção de relações e ambientes mais saudáveis e harmoniosos. Durante esse encontro, vamos abordar junto aos educadores participantes, os principais desafios para lidarmos com os diversos modelos mentais, nos abrirmos para a possibilidade de enxergarmos a riqueza que mora em nossas diferenças. Além de compartilhar recursos e ideias para desenvolver uma educação mais empática e inclusiva.





O FEMININO NA LIDERANÇA // Inscrição aqui.

Público: Mulheres que trabalham em ambiente corporativo

Dia: 11 de junho

Horário: 9h30 às 11h30

Local: IED – Instituto Europeo di Design

Mediadores: Fernanda Gutierrez, Patrícia Nacarato e Renata Zerantonelli

Sobre a oficina:

Os propósitos e desafios das mulheres na liderança serão protagonistas da conversa proposta. Um círculo de diálogo, no qual as presentes terão a oportunidade de falar e ouvir a respeito, diálogo facilitado por meio do processo circular, uma prática restaurativa. Convidaremos todas, a partir de um espaço respeitoso e protegido, a trocar experiências e pensar juntas sobre o tema inserido na realidade do mercado de trabalho em que a mulher é líder.





ATENDIMENTOLOGIA // Inscrição aqui.

Público: Pessoas que trabalham em ambiente corporativo

Dia: 11 de junho

Horário: 14h30 às 16h30

Local: IED – Instituto Europeo di Design

Facilitadores: Markus Fourier e Fabiana Gutierrez

Sobre a oficina:

Estamos constantemente atendendo às necessidades de alguém. Seja para um cliente externo ou interno, um bom atendimento faz uma enorme diferença nos resultados dos negócios e na qualidade de vida de quem atende e de quem é atendido. Nessa oficina proporcionamos experiências vivenciais aliadas a conteúdos desenvolvidos para o tema. São dinâmicas que fomentam a empatia e outras habilidades fundamentais para um excelente atendimento. Nesse formato, permitimos que os conceitos teóricos sejam experimentados na prática, o que torna a aprendizagem mais profunda e duradoura.



RODA DE CONVERSA // Inscrição aqui.

Público: Pessoas que trabalham em ambiente corporativo

Dia:12 de junho

Horário: 9h30 às 11h30

Local: IED – Instituto Europeo di Design

Mediador: Millena Machado em uma conversa com Fabiana Gutierrez, Dr. Ricardo Ferreira Bento e Dr. Ricardo Pereira de Freitas Guimarães

Sobre a oficina:

Esse encontro será no formato Mesa Redonda com uma breve vivência empática, mediado pela apresentadora Millena Machado, com foco na empregabilidade de pessoas surdas e com perda auditiva. O papo conta com a participação da co-fundadora de Carlotas, Fabiana Gutierrez que traz o olhar para empatia e respeito, com o Dr. Ricardo Ferreira Bento, professor titular de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP e o Dr. Ricardo Pereira de Freitas Guimarães que é Advogado, professor, especialista, mestre e doutor em direito do trabalho pela PUC-SP e Titular da cadeira 81 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. A conversa trará tópicos como a Lei de Cotas, a aceitação e integração de pessoas com deficiência e a saúde auditiva de todos os funcionários.



EMPATIA DO SILÊNCIO // Inscrição aqui.

Público: Pessoas que trabalham em ambiente corporativo

Dia: 12 de junho

Horário: 14h30 às 16h30

Local: IED – Instituto Europeo di Design

Facilitadores: Millena Machado, Alexandre Ohkawa, Thierry Marcondes, Andrey Marcondes.



Sobre a oficina:

O Workshop Empatia no Silêncio surgiu em 2018, resultado da campanha #surdoehquemfala, que tem como objetivo conscientizar e diminuir o preconceito com as pessoas com perda auditiva. Nesta edição, realizaremos uma versão menor mas muito significativa, trazendo dinâmicas de inclusão, como passar por uma perda auditiva momentânea. Também realizaremos atividades que abraçam a comunicação, vivência que vão aprimorar sua expressão pessoal, para todos momentos – profissionais e sociais.

MAIS SOBRE CARLOTAS:

Carlotas é uma empresa com propósito social que busca realçar o potencial da Empatia, por meio de uma abordagem baseada no diálogo, na arte e na ludicidade. No Brasil, a empresa destina 10% do faturamento para Programas em Escolas Públicas e na Alemanha é uma Organização sem fins lucrativos. Nos dois países a abordagem é utilizada treinamentos corporativos e em Programas em escolas, com oficinas com alunos, professores e funcionários. Carlotas é uma empresa com Certificado B.

Leia aqui o Manifesto pela Empatia criado por Carlotas.

Temos opção de arte, é só baixar >> https://bit.ly/2WySKAm